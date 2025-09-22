ABC reinstalará el programa nocturno de Jimmy Kimmel tras ser suspendido por sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, informaron el lunes funcionarios de la cadena.

“Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones llegamos a la decisión de que el programa regrese el martes”, dijo la cadena en un comunicado.

ABC había suspendido indefinidamente a Kimmel después de los comentarios que hizo sobre Kirk, asesinado el 10 de septiembre, en un monólogo. Kimmel dijo que “muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk” y que “la pandilla MAGA” estaba “desesperadamente tratando de caracterizar a este joven que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos”.

Kimmel ha presentado Jimmy Kimmel Live! en ABC desde 2003 y ha sido una figura constante en la televisión y la comedia durante aún más tiempo. También es ampliamente conocido como presentador, habiendo conducido la ceremonia de los Premios Óscar en cuatro ocasiones.

La reacción contra los comentarios de Kimmel sobre Kirk fue inmediata. Nexstar y Sinclair, dos de los mayores dueños de afiliadas de ABC, dijeron que retirarían Jimmy Kimmel Live! de sus estaciones. Otros, incluidos varios comediantes, salieron en su defensa.

El presidente Donald Trump, uno de los blancos frecuentes de Kimmel, publicó en redes sociales que la suspensión de Kimmel era “una gran noticia para Estados Unidos”. También pidió que otros presentadores nocturnos fueran despedidos.

En una entrevista con Variety el verano pasado, se le preguntó a Kimmel si le preocupaba que la administración pudiera ir tras los comediantes. Expresó su inquietud de que pudiera avecinarse una ofensiva.“Bueno, tendrías que ser ingenuo para no preocuparte un poco”, dijo. “Pero eso no puede cambiar lo que haces”.

La suspensión de Kimmel llegó en un momento en que Trump y su administración han utilizado amenazas, demandas y presión desde el gobierno federal para tratar de ejercer más control sobre la industria mediática. Trump ha alcanzado acuerdos con ABC y CBS por su cobertura. También ha presentado demandas por difamación contra The Wall Street Journal y The New York Times. Los republicanos en el Congreso retiraron el financiamiento federal a NPR y PBS.

Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), emitió una advertencia antes de la suspensión de Kimmel criticando sus comentarios sobre el asesinato de Kirk.“Podemos hacer esto de la manera fácil o de la difícil”, dijo Carr. “Estas compañías pueden encontrar la forma de cambiar su conducta, de tomar medidas, francamente, contra Kimmel, o habrá más trabajo para la FCC por delante”.

La suspensión también se produjo en un momento en que el panorama de la televisión nocturna está cambiando. CBS anunció la cancelación del programa de Stephen Colbert durante el verano.

El contrato de Kimmel con la cadena propiedad de The Walt Disney Co. estaba previsto para expirar en mayo de 2026.

La noticia de su reincorporación llegó mientras cientos de estrellas de Hollywood y Broadway —incluidos Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks y Meryl Streep— instaban a los estadounidenses a “luchar para defender y preservar nuestros derechos constitucionales” tras la suspensión de Jimmy Kimmel.

Más de 430 actores de cine, televisión y teatro, así como comediantes, directores y guionistas, firmaron el lunes una carta abierta de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en la que se argumenta que este es “un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestro país”.

Ese mismo lunes, The View de ABC abordó la controversia tras dos episodios sin mencionarla luego de la suspensión de Kimmel. La copresentadora Whoopi Goldberg abrió el programa diciendo: “Nadie nos silencia” y tanto ella como sus compañeras condenaron la decisión de Disney.