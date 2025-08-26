La actriz, productora y directora Joann Polanco continúa sumando logros a su carrera con la selección oficial de su cortometraje “Queen ‘Esther… After Saving Her People" en el Festival Internacional de Cine Cristiano de Bogotá (FICCBOG 2025), que se celebrará del 2 al 6 de septiembre en la capital colombiana.

Este festival, en su sexta edición, reconoce producciones que transforman vidas, inspiran corazones y promueven valores de fe. La participación de esta producción no solo representa un logro para el cine puertorriqueño, sino también una oportunidad única para dar a conocer el talento local en una plataforma internacional.

El cortometraje ha sido seleccionado para participar en la categoría de “Cortometraje Cristiano”, donde se encuentra nominado junto a otras siete producciones internacionales provenientes de países como México y Colombia.

Joann viajará acompañada de su hija Sabel M. Colón Polanco, quien fungió como productora y también comparte protagonismo en pantalla, así como del actor puertorriqueño Leonardo Castro, parte del elenco del cortometraje.

El cortometraje, que incluye además la canción tema “Aprendiz” de la cantante Marynet Sánchez, presenta una historia inspirada en el libro histórico de Ester, explorando imaginativamente su vida después de salvar a su pueblo.

Además de la participación en el festival, Polanco se encuentra desarrollando los primeros pasos para llevar “Queen `Esther… After Saving Her People" a la pantalla grande en formato de largometraje. Actualmente está en proceso de levantar recursos y colaboraciones para hacerlo realidad.

Polanco expresó su agradecimiento y compromiso en esta nueva etapa: “Para mí es un honor poder representar a mi pueblo de Caguas y a Puerto Rico en este festival. ‘Queen `Esther…After Saving Her People’ es una asignación del cielo que hemos trabajado con fe y dedicación, y me llena de alegría poder compartir este mensaje en Colombia. Agradezco profundamente el apoyo recibido y seguimos confiando en que pronto podremos llevar esta historia a la pantalla grande como un lagometraje”.

Las personas interesadas en aportar, donar o participar como inversionistas en la realización de la película completa pueden comunicarse al jpentertainmentpr@gmail.com