Johnny Depp fue directo al confesar que está más que dispuesto a volver a encarnar al emblemático pirata Jack Sparrow, protagonista de la franquicia cinematográfica “Pirates of the Caribbean”.

Sin embargo, tras su salida de la saga en 2018, el actor estadounidense mantiene una condición indispensable, vinculada directamente con el productor Jerry Bruckheimer y la calidad del guion.

Depp, quien se encuentra promocionando la cinta “Ebenezer”, donde personifica a Ebenezer Scrooge, aseguró durante una rueda de prensa que si el productor acude a él con un libreto adecuado, no dudaría en aceptar la propuesta.

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“Si las cosas están exactamente como deben de estar, en cuanto a cómo va a culminar la franquicia, trabajaría mañana mismo con Bruckheimer para lo que sea; confío en él, tenemos una profunda amistad”, expresó el intérprete a “Entertainment Tonight”.

Asimismo, el artista reiteró que, de involucrarse en una eventual conclusión de la serie fílmica, su único interés es asegurar que la historia tenga el desenlace adecuado.

“Simplemente, darles un buen final”, precisó.

Las expresiones de Depp reavivaron de inmediato el entusiasmo de la fanaticada. En 2025, el propio Bruckheimer confirmó a la revista Entertainment Weekly que había conversado con el actor para discutir el desarrollo de la sexta entrega de “Pirates of the Caribbean”.

Tras ese intercambio, el veterano productor sostuvo que el único requisito del actor para dar el visto bueno radica en la solidez del libreto, a cargo del guionista Jeff Nathanson.

“Si le gusta cómo está escrito el personaje, creo que lo haría, todo depende del guion. Tenemos que dar con el guion adecuado; aún no lo hemos logrado del todo, pero estamos cerca”, declaró Bruckheimer en aquel momento.