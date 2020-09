La emoción inunda al artista Johnny Lozada cuando habla del programa Cuéntame, que conducirá junto a la cantante Ámbar y que estrena este próximo domingo a las 9:00 de la noche a través de MegaTV.

“Es una revista dónde vamos a engrandecer al puertorriqueño, vamos a tratar el de unir a la gente que nos encontramos acá en la diáspora y a los puertorriqueños. Saben que somos muchísimos los que nos encontramos aquí en Orlando, Miami, Chicago, en muchísimas partes de Estados Unidos”, detalló el presentador en entrevista telefónica desde Miami, Florida, donde reside. “Aquí venimos a unir”, insistió, y reveló parte del talento que formará parte del espacio que se transmitirá por una hora.

PUBLICIDAD

“Tenemos a Mari Tere Brenes, que es una modelo y comunicadora. En ella vamos a tener a una persona que nos está diciendo cómo están funcionando las cosas en Puerto Rico”, adelantó sobre las funciones de la colaboradora. El locutor puertorriqueño e influencer Kothan, quien reside en Orlando, tendrá una labor similar.

Lozada destacó, además, que habrá un panel de comentaristas compuesto por la veterana periodista Milly Cangiano, el compositor y cantante dominicano Alcover, el stylist de personalidades Joe Amhed, la influencer y transexual boricua Diana Fontánez, y la publicista Andrea De Castro.

La parte de la comedia estará a cargo de la actriz Noris Joffre, quien regresa con su personaje “La Gobe”, inspirada en Sila María Calderón. “Tiene un talento increíble y está haciendo un trabajo maravilloso. Qué mejor época para traerla de nuevo, con unas elecciones complicadas y tan difíciles”, bromeó el también cantante, quien hará entrevistas a las diversas personalidades invitadas.

“Vamos a tener muchas secciones de nuestra gente hablando, personas que nos van a estar diciendo exactamente cómo han podido reinventarse después de la pandemia, porque esto nos ha afectado a todos. Vamos a tener el testimonio de muchas personas que han podido echar hacia delante y han resurgido en los peores momentos”, añadió.

La oportunidad de llegar una vez más a través de sus funciones como presentador lo llena de entusiasmo.

“Creo que esta es una de las veces que más preparado me he sentido para poder hacer un programa”, confesó. “Creo que todos los años que he estado trabajando en la televisión me han dado la confiabilidad de poder pararme en estos momentos a llevar un programa completo de una hora. Para mí el poder ayudar a la gente y entretener es lo más importante”.

PUBLICIDAD

Pendiente a la serie de Menudo

El cantante manifestó sentirse con gran ilusión con relación al estreno en octubre de la serie Súbete a mi moto, basada en la historia de la exitosa banda Menudo, a la que perteneció en la década de los 80.

“Estoy emocionadísimo”, dijo sobre la producción, que estará disponible a través de Amazon Prime, y que en Puerto Rico se transmitirá por WapaTV.

“A mí me dieron la oportunidad de estar en el grupo Menudo, que me dio y me brindó y me puso en bandeja de plata el mundo que hoy día yo vivo a nivel artístico”, expuso pensativo. “Después de eso me hicieron un muñequito, ¿cuántos niños hoy día pueden decir que tienen un G.I. Joe? Yo tenía mi Johnny. Eso para mí fue grandísimo. Y ahora voy a tener la oportunidad de que una persona me personifique”, resaltó con asombro el artista natural de Caguas. “Este tipo de cosas me engrandece. Me enorgullece ser parte de esto y que me tomen en cuenta”.

Johnny mencionó que si bien en un principio fue contactado por la producción para trabajar en calidad de asesor, no se logró llegar a un acuerdo. Sin embargo, valora que Ricky Meléndez haya sido uno de los que haya colaborado en ese sentido con la serie.

“Fue muy acertado porque Ricky fue el que comenzó. Me parece que es maravilloso”.