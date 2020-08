Miami. Carlos Rivera y Johnny Lozada consideran que su participación en ¿Quién es la máscara? es una de las experiencias más inesperadas y sorprendentes de su vida profesional, en gran medida por las “locuras” que pasan en el programa de concurso de Televisa y Univision, frente y detrás de las cámaras.

En entrevistas con Efe, los artistas dieron detalles sobre cómo son las grabaciones, qué se siente estar dentro de los trajes y las muy estrictas medidas de seguridad para evitar que se sepa con anticipación quiénes son los famosos participantes y quiénes son descubiertos.

“Es impresionante la organización y los cuidados que tomaron para que los participantes se enteren de lo menos posible de lo que va pasando”, indicó Lozada, quien se trasladó desde la ciudad estadounidense de Miami, donde vive con su familia, para ser uno de los artistas que cantan y bailan disfrazados en el concurso, creado en Corea del Sur y que tiene 16 versiones en el mundo.

PUBLICIDAD

La versión mexicana, que actualmente se transmite en Puerto Rico a las 9:00 p.m., tiene como “investigadores” a los cantantes Rivera, Yuri y a los actores y comediantes Adrián Uribe, protagonista de la telenovela Como tú no hay dos; y Consuelo Duval.

El conductor es el actor, cantante y productor Omar Chaparro, mientras que en Estados Unidos es la ex reina de belleza puertorriqueña Kiara Liz Ortega, quien ganó la más reciente edición de Mira quién baila All Stars.

Lozada, quien concursó como “el ciervo” y fue el primer artista descubierto en el programa, contó que si bien “parece que es algo fácil, participar en ¿Quién es la máscara? es complicado”.

“Primero hay que ensayar muchísimo, pues no solo hay que disimular quién uno es, sino que hay que aprender a moverse con la máscara”, añadió.

El ex Menudo, actor y conductor agregó que durante la semana que tardó en grabarse el primer episodio -en el que fue descubierto- estuvo “encerrado en el camerino todo el tiempo, con excepción de los momentos en los que estaba en el escenario, para que no me enterara de nada de lo que estaba pasando”.

Según el artista, quien durante la cuarentena se ha dedicado a su empresa de camisetas, gorras y productos para la piel, “la producción es muy seria y fue un honor ser invitado para participar en el programa”.

Rivera confesó que está contando los días para la segunda temporada de ¿Quién es la máscara?.

“Ni idea de cuándo será porque la pandemia ha alterado los planes, pero sí tengo ganas de repetir la experiencia”, confesó el cantautor, quien aun se ríe cuando piensa en cuánto disfrutó durante la primera temporada, que se grabó el año pasado.

PUBLICIDAD

Tanto Lozada como Rivera han participado anteriormente en programas de reality.

“Para los artistas son proyectos ideales para que el público lo vea a uno en nuevas facetas y lo conozca desde otro punto de vista”, indicó el puertorriqueño, que añadió que además es “una oportunidad para desarrollar otras habilidades y compartir con los colegas desde otra perspectiva”.

Para ambos, también es satisfactorio participar en un programa “que son creados para ser visto por toda la familia. Un entretenimiento sano que puede ser disfrutado por distintas generaciones”, cerraron.