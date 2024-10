Desde que “Joker”, del director Todd Phillips, sorprendió al mundo en 2019, la inquietante interpretación del infame villano de Ciudad Gótica ha perdurado en la audiencia.

Nadie ha olvidado la escalofriante actuación de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck que le valió un Óscar y que fue más allá del cine de superhéroes, convirtiéndolo en un objeto de estudio psicológico por encima del malvado clásico de un filme de esta naturaleza.

“Joker: Folie à Deux”, que estrena hoy en Puerto Rico, es una de las películas más esperadas del año, con una horda de fanáticos ansiosos por ver el camino que sigue este personaje. Pero no volverá solo. Compartiendo sus desvaríos estará Harley Quinn, interpretada por la también ganadora del Óscar Lady Gaga.

El término “folie à deux” se traduce del francés como “locura compartida por dos”, lo que sugiere un profundo desmoronamiento psicológico compartido entre los dos personajes. Tanto Arthur Fleck como su nueva cómplice comparten una historia de insania que transcurre en el tristemente célebre Asilo Arkham, la institución para enfermos mentales de Ciudad Gótica.

Harleen Frances Quinzel, el nombre real de Harley Quinn, se obsesiona con Arthur Fleck y a medida que esa obsesión aumenta acaba uniéndose a su caos. Pero lejos de un romance normal, su relación está plagada de toxicidad, manipulación y peligro, y la película es una representación psicológica, compleja y perturbadora de esa dinámica.

“Arthur está en constante búsqueda de sentido, de significado, pero en esta película esa búsqueda se entrelaza con otra mente tan inestable como la suya,” explicó Phoenix.

“Las capas de esa relación son los elementos que me interesaron para continuar este personaje; pero no es solo una continuación, sino una escalada”, agregó.

Arthur Fleck mantiene esa mirada inquebrantable de un hombre que, lentamente, pierde el control sobre su realidad. Sin embargo, la segunda parte de The Joker tiene un elemento adicional a su trama de crimen y drama: la música. Y fue precisamente el elemento musical algo primordial para que Phoenix aceptara seguir interpretando a uno de los más viles enemigos de Batman.

“Creo que parte de la alegría, al menos para mí, fue hacer una historia en la que tomamos estas canciones que eran estándares y tratamos de encontrar una manera en la que se sintiera que eran específicas para los personajes, que era la única forma en la que ellos podían expresarse, de esa forma particular e interpretadas de esa manera específica”, comentó Phoenix sobre ese apartado que hace tan particular la película. “Eso fue parte de lo que creo fue un punto interesante para nosotros porque, inicialmente, arrancamos con algunas referencias a Frank Sinatra y Sammy Davis, Jr. y leyendas de ese tipo. Creo que comenzamos a tratar de emular ese sonido, o al menos yo lo hice, antes de darnos cuenta de qué era lo que quería Arthur o lo que el Guasón quería ser”, comentó el actor.

La relación entre el Guasón y Harley Quinn ha sido icónica desde la presentación del villano en los cómics de Batman. Creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson, apareció en el primer ejemplar del comic book “Batman”, de DC, en abril de 1940. Pero, a diferencia de versiones anteriores en el cine, que han presentado de manera más ligera a esta dupla siniestra -como la que interpretaron Margot Robbie y Jared Leto, en el Universo Extendido de DC-, “Joker 2″ ofrece una exploración más oscura que sigue el tono sombrío de la primera película.

¿Un musical?

La idea de cantar en vivo durante el rodaje, algo inusual en una película de esta índole, resultó un proceso muy orgánico y no tan supeditado al guion.

“Ese fue un punto, al menos para mí, donde sentí que algo hizo clic y tomamos estos estándares y decidimos hacer nuestra propia comprensión o interpretación de ellos. Lady Gaga, al principio, dijo: ‘Oh, vamos a cantar en vivo’. Y yo dije: ‘No, no lo haremos’, y, ¿adivina qué? Al final, lo hicimos (risas). Y fue realmente la única manera. No cantamos sobre pistas. Estábamos trabajando con un pianista en el set. Cada toma era una versión diferente de la canción y de interpretación del mismo tema. Eso fue realmente emocionante. Creamos una energía que era necesaria, al menos eso sentí yo”, compartió el protagonista.

La elección de Lady Gaga como Harley Quinn llegó en su momento como una sorpresa. Conocida por su electrizante presencia en la pantalla al lado de Bradley Cooper en “A Star Is Born” y por su innegable talento musical, Gaga aporta una nueva dimensión a la villana, un personaje creado por los estadounidenses Paul Dini y Bruce Timm para DC Comics, que hizo su debut en el vigesimo-segundo episodio de “Batman: The Animated Series”, en septiembre de 1992, y se convirtió en una villana recurrente.

La cantante le aporta al rol esos elementos musicales e histriónicos que la llevan más allá del drama tradicional. Además, el hecho que haya canciones en la historia hizo que la artista se sintiera más cómoda en el rodaje.

“Creo que la forma en que abordamos la música en esta película fue muy especial y extremadamente matizada. No diría necesariamente que esto es estrictamente un musical, en muchos sentidos”, replicó la actriz y cantante.

Una atracción total

Para ella, interpretar a Harley no fue una decisión complicada, sintió una atracción total por ese mundo caótico.

“En realidad, la primera película me conmovió profundamente y me encantó. Todd (el director) hizo un hermoso trabajo al hacerla y siento que la actuación de Joaquin transmitió algo que realmente puso la vara muy alta”, reveló Gaga. “Creo que a veces, cuando se cuentan historias sobre personas que la sociedad no comprende, el director te da una oportunidad y el actor te da la oportunidad de observar ese mundo de manera profunda. Y sentí que cuando vi la primera película pude comprender y ver algo que tal vez nunca antes había visto. Por eso acepté estar en la segunda parte”, agregó.

De acuerdo con Phillips, “Joker 2″, “no es un musical en el sentido convencional, pero la música es cómo expresan sus emociones. Es su forma de comunicar lo que las palabras no pueden”.

Cinco años atrás, la primera película no tuvo miedo de explorar problemas sociales y psicológicos incómodos, y parece que Phillips está decidido a empujar esos límites aún más en la segunda parte.

“Arthur está en un estado mental diferente ahora; esto no es solo una continuación, es una evolución. El mundo a su alrededor ha cambiado, y él también”, contó.

La continuación de la historia del Guasón proviene de la misma psiquis del personaje.

“Estamos entrando en su historia con la libertad de la imaginación de Arthur. Y Arthur en la primera película, para mí, más allá de tener música en él, tenía un romance con su mundo. Tenía un estilo a pesar de que realmente no se percibía. Entonces, los elementos musicales en esta película nos permitieron hacer palpable ese estilo de una manera novedosa”, concluyó el cineasta.