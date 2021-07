El locutor, presentador y “TikToker” puertorriqueño Jonathan Khotan emigró a la ciudad de Miami, Florida, hace seis años en busca de mejores oportunidades de empleo.

Par entonces, había perdido su carro en un robo, lo que interrumpió sus estudios en teatro en la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce, y además lo obligó a regresar a su pueblo, Villalba. Decidió apartarse de sus aspiraciones en el ámbito artístico para concentrarse en nuevos estudios para ser chef de cocina internacional, pero, finalmente, el viernes, 1 de mayo de 2015 se sumó a las estadísticas de boricuas que abandonan la Isla en busca de mejorar su calidad de vida.

“Me di seis meses y llevo seis años”, dijo de un tiempo en el que vivió lo que comúnmente se nombra como “empezar de cero”.

“Jamás pensé que me fuera a desarrollar aquí hasta llegar donde he llegado hoy en día”, expresó el presentador del programa “Cuéntame”, de Mega TV, en el que también participan Ambar y Noris Joffre. Llegó a la ciudad Miami a trabajar arreglando patios y poco después lo combinó con un segundo empleo de lavaplatos en un hotel.

“Fue un proceso difícil, porque me encontré con la barrera del idioma. Llegué sin saber inglés”, recordó.

Una vez comenzó a tener sus entradas económicas, el deseo de crecer en las artes escénicas volvió a invadirlo. Tomó clases de actuación y eventualmente se atrevió a tocar la puerta de la emisora Latino 99, donde tuvo su primera oportunidad en la radio.

“Yo siempre he estado como el arroz blanco. Nunca he tenido miedo. Una vez toco la puerta, me presento al locutor que estaba, que no sabía que era el dueño (Junior Ojeda), me da una cita con la esposa, que era la que manejaba todo. Le presento lo que he hecho, y me dice, ‘Sin pensarlo, que quería que me quedara en la emisora, pero no había paga’”. Él lo aceptó, y esa fue la punta de lanza a nuevas experiencias, como la creación del personaje “Meki La Flaca”, que ha popularizado en Tik Tok.

“Viene de Bayamón, es adulta, soltera, se ganaba la vida en Puerto Rico vendiendo agua, siendo mecánica, entonces sí quiero dejar saber que es un tipo de mujer puertorriqueña que muchas veces la gente la pinta de una manera, pero esta es ella, una mujer que se gana su dinero y no depende de nadie”, detalló de la interpretación que prefirió llevar desde una perspectiva femenina aún cuando el físico es evidentemente masculino.

Khotan anhela tener su propio espacio de entretenimiento en la televisión, y mucho más si se le diera en algún canal en Puerto Rico, a donde espera regresar para estar más presente en la crianza de su hija de 10 años.

“Siempre he soñado con tener mi propio programa de televisión, poder conducirlo y aquí en Orlando el campo es bien difícil, que es lo que la gente no sabe cuando está en Puerto Rico. Aquí la competencia es demasiado fuerte, porque vienen muchos puertorriqueños y vienen muchas otras culturas latinas, que son igual de buenos que nosotros o mejores, entonces, la guerra es más amplia”, reconoció.