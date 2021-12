Nada le resulta más complicado a Jorge Pabón “Molusco” que hablar de sí mismo. Más difícil aún interpretar un personaje inspirado en él, pero creado desde la ficción. Ese fue el reto que asumió recientemente al aceptar ser parte de los talentos invitados a la nueva serie “Líos de familia”, que por primera vez une a las firmas Pantaya y Caribbean Cinemas en un proyecto desarrollado en República Dominicana.

La historia escrita por José Enrique Pintor y Juan Tejeda toma color a partir de las personalidades y situaciones que viven los residentes de un condominio de clase media en Santo Domingo. Son los comediantes Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Cheddy García, quienes encabezan el elenco dirigido por Frank Perozo.

En medio de la cotidianidad de esta peculiar comunidad, aparecerá “Molusco”, pero no necesariamente el que se conoce localmente a través de la radio, sino como la personalidad que ha ido creciendo en las plataformas digitales como conductor de entrevistas o moderador de podcasts y como el comediante boricua que ocasionalmente hace cine en la vecina isla caribeña.

“No es el background del Molusco real. Acá Molusco es soltero; inventaron una historia bien distinta a lo que es Molusco y me pareció interesante y es bien difícil hacer de mí mismo. Es más difícil hacer de mí mismo que tratar de interpretar a un personaje”, manifestó el comunicador, que a través del tiempo ha podido identificar unas “herramientas” para estructurar los personajes.

“Antes hacía cine por joder (Qué joyitas), y hoy día hago cine con gente seria, entonces, hacemos lo que hay que hacer cada vez que tengo un personaje”, afirmó.

La serie estrenará durante el primer trimestre del 2022. ( Suministrada )

En República Dominicana, esta figura multimedial ha participado de los filmes de comedia “Qué león” (2018), incluida la secuela “Qué leones” (2019), y más reciente, “La vida de los Reyes” (2021). Localmente hizo un trabajo de línea más dramática en “Marcelo” (2019).

“Siempre entro a los lugares -excepto la radio, que la domino porque es donde nací y todos los días la estudio-, pero en el caso del cine y el teatro siempre entro al field como un principiante. No entro como jefe, no entro creyéndome la película, entro para que me dirijan al cien por ciento y me digan qué tengo que hacer”, sostuvo.

Estos trabajos en República Dominicana, según juró voluntariamente por sus hijos, no los hace por la compensación económica.

“Nunca he preguntado cuánto voy a cobrar”, aseguró sin que se le preguntara al respecto. “Cuando me llega el contrato es que veo el salario y lo firmo y ya. Hay muchas cosas que ya no hago por dinero, hay muchas cosas que hago porque me encanta hacerlas y yo no soy millonario, pero no todo se hace por dinero”, reiteró sin volver a jurar eso de que no es millonario.

“Líos de familia” cuenta también con las actuaciones de Irving Alberti, Marta González Liriano, Kenny Grullón, Nino Freestyle y como otra invitada especial, Francisca Lachapel. El estreno de esta serie está planteado para el primer trimestre del 2022 y estará disponible para el mercado local.

Es la primera experiencia que tiene realizando una serie y, según compartió, fueron cuatro días de intensas grabaciones. ( Suministrada )

A 10 libras más del peso deseado

Jorge Pabón no tiene una memoria que lo ubique en 191 libras como está ahora. “Creo que nunca llegué a estar ahí en mi vida”, indicó.

La meta ahora es llegar a 181 libras, que es el peso que él mismo se ha impuesto.

“Esto es un estilo de vida, que no lo puedes ver como un enemigo, al contrario, esto es un aliado tuyo, comer bien y hacer ejecicios, son aliados tuyos. A mí me tomó tantos años verlo así, pero me siento increíble. Yo no peso 191 libras desde kinder”, expuso.

Su mayor satisfacción en el proceso de bajar de peso desde que decidió someterse a una cirugía bariátrica el pasado mayo es que fue una determinación personal, motivada por su salud.

“Cuando mucha gente me decía que no lo hiciera, yo mismo fui el que busqué la información, con mi esposa encontramos el doctor que es y lo logré, tuve paciencia. Mi mayor satisfacción es que hoy me puedo sentir mejor que cuando tenía 20 años”, puntualizó.

Además de completar esta meta personal, sus proyecciones para el 2022 son producir su propia película bajo su firma Molusco LLC, presentar dos funciones del show “Molusco TV, el concert”, los días 12 y 13 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y presentar en septiembre una parodia para teatro de la popular serie de Netflix, “Squid Games”.

Con la cadena Spanish Broadcasting System (SBS), matriz de la emisora La Mega, donde conduce y produce “Los Reyes de la Punta”, mantiene un contrato por los próximos dos años y medio.

Sobre si lo va a renovar bajo la misma flexibilidad que tiene hoy día, respondió: “Hoy es sí, en dos años, no sé”.