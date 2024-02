Asumen sus nuevos roles con mucho entusiasmo y con deseos de brindar lo mejor dentro de sus respectivas encomiendas.

El reconocido ejecutivo José Cancela se mostró complacido y lleno de elogios al referirse a la destacada comunicadora Migdalia Figueroa, quien pasa a ocupar su puesto tras el nombramiento de la líder como presidenta y gerente general de WKAQ - Telemundo Puerto Rico.

“La fuerza que trae Migdalia, y el conocimiento de noticias es la columna vertebral de un canal de televisión, y eso nos da una fuerza porque ella tiene una base muy fuerte para que todo lo otro caiga en su lugar mucho más fácil, porque esa columna vertebral de información es primordial para el éxito”, resaltó al referirse al puesto que ocupó desde 2012, y que ahora deja para destacarse como el nuevo presidente de Telemundo Station Group.

Cancela adelantó parte de sus objetivos en su nuevo nombramiento, que entre sus funciones abarcará brindar apoyo estratégico y operativo al grupo de medios de NBCUniversal Local, que incluye estaciones de Telemundo en 31 mercados en los Estados Unidos y Puerto Rico.

“Se dice que los canales de habla inglés son importantes, y los canales hispanos son importantes, pero hay ópticas que lo quieren como que minimizar. El reto de todos los que trabajamos los medios hispanos de Estados Unidos es mostrar la fuerza que tienen los medios hispanos en Estados Unidos, que al día de hoy, curiosamente, todavía hay grandes compañías en Estados Unidos que ven el mercado hispano como secundario, y no necesario a su éxito”.

Migdalia Figueroa, por su parte, dejará sus labores como presidenta y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, Florida. La alegría por su nuevo rol llega doble, al regresar a suelo boricua para establecerse tras más de tres décadas fuera.

“Me siento súperemocionada. No me puedo imaginar un 360 más espectacular que el mío”, afirmó la jovial ejecutiva, natural del barrio Calabazas Arriba de Yabucoa.

“Yo empecé mi carrera en la televisión en el 1988, en Puerto Rico, en lo que se llamaba el canal 24 en aquel momento, y después del canal 24 hice unas vacaciones de maternidad de tres meses aquí en Telemundo Puerto Rico. No se me dio quedarme como empleada ‘full time’ en ese momento, y me fui como buena jibarita con mi resumé debajo del brazo para Nueva York a buscar trabajo. Eso fue en el 1990. Ahora regreso aquí, donde tuve la oportunidad de trabajar esos tres meses, pero más que todo, aquí donde viví y soñé tanto cuando éramos pequeños, todos viendo televisión, porque todos los de mi generación crecimos y nos criamos viendo Telemundo Puerto Rico”, abordó con nostalgia la madre de dos varones adultos, quien se mudará con su esposo, de madre panameña y papá norteamericano.

La presidenta resaltó que es muy pronto para pensar en cambios o detallar el nuevo enfoque que pudiera establecerse en el canal.

“Es muy temprano, y yo sí pienso que nadie debe llegar a un trabajo nuevo con ideas. Yo pienso que tú debes llegar a un trabajo nuevo a verlo, a ver lo que está funcionando, entenderlo, conocerlo y escuchar las ideas de todo el mundo, no solamente las tuyas. Si van a haber cambios o no, es un proceso que hay que adobarlo primero, después hay que ponerlo al baño de María y todo eso, antes de entrar a la cocina y cocinarlo”.

Lo que sí anticipó es su compromiso por impartir el mayor esmero. “Yo soy una persona muy trabajadora. Vengo de dos papás que no fueron a la universidad, ni tenían una carrera, pero eran gente muy trabajadora, y siempre nos inculcaron muchos valores, y que había que trabajar y que todo lo que tú hicieras, lo hicieras bien”.

Cancela confesó agradecer las muestras de cariño del equipo de trabajo que comandó por más de una década. “Anoche (miércoles) en la reunión con los empleados decía que todo en la vida tiene un principio y un final. Nosotros como seres humanos tenemos que aceptar esos momentos de tu vida, y dar paso a que otra persona tenga la oportunidad de sumar en lo que uno ha forjado”, sostuvo el directivo cubano, quien emigró a Estados Unidos en su infancia.

“Mi historia con Puerto Rico no comenzó en el 2012. Yo llegué a Puerto Rico con mi madre, en séptimo grado. Yo hice séptimo y octavo grado en Arecibo”, recordó con orgullo. “Después vengo aquí del 92 al 98, donde tuve la oportunidad en esa época de nombrar a Joe Ramos. Hasta ese momento nunca ningún presidente de un canal de Puerto Rico había sido puertorriqueño, y después pasan los años y me dan la oportunidad de regresar en el 2012. Así que mi carrera con Puerto Rico es una evolución de emociones que me la llevo por el resto de mi vida, y tengo la suerte de que en esta nueva etapa todavía parte de mi portfolio incluye a Puerto Rico, y me da la oportunidad de apoyar a Migdalia”.

Al recordar sus inicios, la nueva presidenta y gerente general de WKAQ reflexionó sobre el valor de luchar por las metas.

“Yo lo único que quería en la vida era tener un trabajo profesional. Mi hermano mayor fue a la universidad y gracias a él, mis papás me dieron permiso de ir a la universidad, pero no se pudo graduar hasta muchos años después, porque se casó jovencito, y los hijos”, rememoró la egresada de la Universidad de Puerto Rico.

“Fui la primera que me gradué. Pero todo lo que yo quería era tener algún trabajo profesional, tener un diploma profesional”, prosiguió con ilusión. “En aquel momento todavía había muchas fábricas, y yo decía ‘si no estudio, terminó en la fábrica’, y nada malo con la gente que lo hacía. Mi papá era producto de la fábrica, pero yo quería ser profesional, y de ser profesional a llegar a este trabajo, es un largo camino que yo misma me sorprendo. Es más de lo que yo quería. Es más de lo que yo soñé”.