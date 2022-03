La depresión, la esperanza y la unión familiar son algunos de los temas que presenta la serie Mi tío, que dentro del humor busca llevar ánimo en momentos de decepción.

“Se trata de un músico frustrado que trae sus broncas en su cabecita. No le ha ido muy bien en la cuestión de la música ni en el amor”, detalló el actor mexicano José Eduardo Derbez, quien se encuentra en Puerto Rico de promoción para la comedia de seis capítulos que estrenó la semana pasada, y que está disponible a través de la plataforma de streaming Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“La serie empieza él queriendo quitarse la vida, pero le entra una llamada de su hermana (”Sam”, por Ariadne Díaz), la cual le pide de favor que vaya por su sobrino. Él no es muy cercano a toda su familia, entonces esta llamada hace que se acerque un poco al sobrino, le salva la vida, digamos, y empiezan a conocerse un poquito más, y empiezan todas las aventuras”, añadió sobre la trama que cuenta con el niño Santiago Beltrán en el papel del “Tadeo”.

El reparto de la comedia, basada en la serie original Uncle (BBC), incluye la participación de Eduardo Yáñez, Gema Garoa, Michelle González, María López, Luis Arrieta y Alfonso Borbolla.

La transformación física a la que se sometió Derbez para el papel, fue uno de los requerimientos de mayor reto para el artista. “Desde los cambios físicos, que fue la subida de peso, la barba, el pelo, era un poquito complicado”, recordó. “Era cuestión de ir trabajando el personaje junto con el director (Javier Colinas), leerlo, entenderlo y poco a poco el personaje solito iba saliendo”, agregó. “La verdad que lo disfrutamos mucho todos nosotros, y creo que ustedes lo van a disfrutar mucho más”.

Al hablar del desempeño de Santiago Beltrán, elogió su dedicación para el papel como un niño hipocondríaco y nerd. “Al principio fue complicado. No sabíamos bien cómo íbamos a trabajar los temas con él, abordarlos, porque realmente hay muchos temas que él no entiende”, sostuvo sobre el menor. “Obviamente, hubo ayuda del papá, explicándole algunas cosas”, relató, y resaltó que Beltrán “se comportó a la altura, de verdad”.

PUBLICIDAD

Aunque la trama presenta una dinámica inicial de distanciamiento entre tío y sobrino, el actor resaltó que en carácter personal dista de la vida real. “Yo sí soy más familiar”, afirmó el hijo del actor Eugenio Derbez y la actriz Victoria Ruffo. “Soy niñero, no tanto, pero sí soy, y bueno, también tengo mi sobrina que la veo muy poco porque no vivimos en el mismo lugar, pero cuando la veo me encanta estar con ella”, dijo el tío de la pequeña Kailani Ochmann Derbez, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

A menos de una semana de estreno, la serie ha logrado figurar como una de las favoritas en Pantaya.

“La verdad, está teniendo muy buena aceptación. Al público le está gustando mucho”, celebró el actor, quien a nivel profesional cuenta con una década desempeñándose frente a las cámaras. “Es algo que hicimos con mucho corazón y que entregamos todo para hacerlo y lo logramos. Creo que si haces algo con dedicación, amor y entrega, los resultados se ven”.

Mi tío fue producida por Eckehardt Von Damm, Sandro Halphen y Roberto Fiesco de Corazón Films, junto con Mario Almeida de Pantaya, Iliana Reyes Chávez, Javier Colinas y Carla Farell.