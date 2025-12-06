José Esteves, una de las figuras más sólidas y respetadas del periodismo puertorriqueño se acogió a la jubilación tras décadas en la profesión.

La información la dio a conocer la meteoróloga de Telenoticias, Zamira Mendoza quien en sus redes sociales destacó que Telemundo de Puerto Rico rindió homenaje a 13 empleados que culminaban sus carreras profesionales, entre ellos, Esteves.

“Gracias por tantos años de entrega y excelencia periodística”, expresó Mendoza al dedicarle unas palabras durante el acto de reconocimiento.

Una trayectoria que dejó huella

Esteves comenzó su carrera en la década de 1980 en las Noticias, de TeleOnce. Luego, en 1982 entró a WAPA Televisión y en 1992, se integró al equipo de “Telenoticias en Acción” de Telemundo, donde permaneció por más de 30 años.

Según su perfil en la página digital el reconocido periodista ha sido premiado por el Overseas Press Club, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y diversas organizaciones cívicas y culturales por su trabajo dentro y fuera de la isla.

Entre sus asignaciones más destacadas figuran coberturas de alto impacto internacional: la Guerra del Golfo en el Medio Oriente, la crisis del SIDA en África, el golpe de Estado en Venezuela, y reportajes sobre los niños de la calle en Brasil y Colombia. También estuvo a cargo de importantes coberturas sociales, como los Juegos Panamericanos en Cuba y los preparativos para la visita del Papa Juan Pablo II a ese país.