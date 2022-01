El presentador José “el Negro” Figueroa compartió en las redes sociales el inicio de su etapa como parte del segmento Seguimos enamorándonos, que forma parte del reality Enamorándonos, que se transmite por TeleOnce.

El también comunicador, quien culminó su etapa como coanimador del programa Guerreros (Wapa TV), se mostró complacido ante la nueva oportunidad de trabajo con la cadena UniMas.

“Gracias @enamorandonosusa por la cálida bienvenida que me dieron anoche a mi nueva casa @unimas 🙏🏻 No he podido ser mejor recibido que por @milynette a quién acompañaré como presentador de #SeguimosEnamorándonos y por mi nuevo pana @pietro.pizzorni en su bar. Vamo’ a darle!”, escribió en el mensaje que acompañó con imágenes en el set de grabación.

En sus nuevas funciones, Figueroa moderará junto con la venezolana Migbelis Castellanos el segmento que presenta las incidencias y la dinámica de las parejas desde “El bar de Pietro”.

Ayer reveló a través de un video en sus redes sociales su ilusión por la nueva etapa laboral.

“Tengo una noticia muy especial que compartirles, que me llena de mucho orgullo y alegría”, dijo. “Después de un largo camino recorrido, informando, entreteniendo mi país, Puerto Rico, ahora tengo la inmersa oportunidad de redimensionar mi carrera y tener un poco de lo que sé hacer al público de los Estados Unidos a través de la cadena UniMas. Para mí es un sueño cumplido y una gran responsabilidad, servir a millones de personas de una gran comunidad hispana a través de la pantalla de la cadena de mayor crecimiento en todos los Estados Unidos”.