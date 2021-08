Regresa con mucha reflexión, más atado a su fe, y con mayor enfoque en extender su mano para ayudar al público.

El empresario y animador Josué Carrión, conocido como “Mr. Cash”, repasa cómo los golpes de la vida lo arrinconaron para llevarlo a pasar por un proceso de introspección durante estos años en los que estuvo ausente de la televisión.

El presentador tuvo momentos de gran favor del público durante los dos años al frente del desaparecido programa El tiempo es oro (Wapa TV), que finalizó en diciembre de 2014 para, al año siguiente, moderar Sales de oro (Mega TV), labores que cesaron en 2016. La semana pasada anunció su integración a TeleOnce, lo que comenzó a generar expectativas entre sus seguidores.

“Estoy honestamente bien entusiasmado, bien feliz con esta oportunidad que me ha presentado la vida. Siempre le digo a las personas que no se rindan, que hay oportunidades y que siempre confíen en Dios”, expresó pensativo a Primera Hora, y resaltó cómo ha aprendido a establecer un balance en sus prioridades.

“El enemigo me quitó todo, menos la fe”, confesó el empresario, quien en 2016 solicitó la protección del Tribunal de Quiebras bajo el Capítulo 11 por deudas de varias casas de empeño Oro Centro.

“Las finanzas fueron jamaqueadas. Uno se pregunta cómo pudo pasar. La contestación es clara, Dios estaba llamando mi atención”, sostuvo el presentador, quien se mudó a Florida en 2017, y vendrá a Puerto Rico el próximo 20 de agosto para volver a residir en la Isla y comenzar la preproducción de lo que será su nuevo programa.

“Otra cosa que aprendí es que tanta gente que estaba alrededor tuyo en un momento en que estaba arriba, pero en el momento en que no lo estaba, eso cambió. El que estuvo siempre es el de arriba, Dios. Definitivamente, aprendí a ser más selectivo con la gente que me rodea. Dios me ha puesto a mi lado gente buena, gente profesional”, dijo, y resaltó más aprendizaje derivado de los altibajos.

“Son lecciones de vida que me han marcado porque he aprendido a valorizar más la vida. He aprendido que lo importante no es lo material, no lo que poseas, sino lo que eres como persona”, manifestó el empresario, a cargo de su línea de joyería Mr. Design.

En 2014, fue declarado no culpable por un jurado federal tras ser acusado por intentar portar un arma de fuego cargada con siete balas, en un vuelo comercial por una línea aérea. El presentador, quien reside en St. Cloud, aseguró que fuera de desanimarse, optó por ver cada revés como una bendición.

“Los mismos cantazos, las mismas situaciones de la vida, te enseñan y te forman”, expuso Carrión, quien también labora en el campo de bienes raíces.

A su vez, compartió que a su nueva compañía la nombró Producciones Fénix por sentir que, como el ave de la mitología griega, ha renacido.

“Este es el comienzo del nuevo Mr. Cash. En este tiempo vengo mucho más capacitado, mucho más maduro, más enfocado que el Mr. Cash de antes, mucho más dado, mucho más apasionado que nunca. Vengo con mucho amor, de aprender de los errores y ciertas cosas del pasado”.

Trabaja en la originalidad

Además de entretener a través del nuevo programa, que tendrá como misión repartir regalos y dinero, Carrión resaltó la finalidad de ayudar al público.

“Vengo a impactar, a hacer muchas cosas para beneficiar a la gente. Josué Carrión es una persona que le gusta ayudar a la gente”, aseguró el animador, quien desde su infancia ha estado involucrado en el campo del entretenimiento a través de anuncios publicitarios e intervenciones en programas como el Show de las 12 (Telemundo) y Pégate al mediodía (Wapa TV), entre otros.

“De seguro vamos a tener sano entretenimiento familiar. Eso siempre nos distingue, un programa de juegos para toda la familia. Las personas pueden participar desde su casa y también en el estudio, que va a tener a nuestro público”, adelantó, y señaló que también habrá artistas invitados.

Al momento, se contempla la transmisión de lunes a viernes “con la intención de extenderlo a fines de semana”. El animador reveló que aún se está evaluando el horario y el nombre del programa, para el que ya comenzó a solicitar sugerencias en sus redes sociales. “Si se selecciona un nombre del público, le vamos a dar $500”.

Estima que la fecha de estreno será dentro de dos a tres meses.

“Vamos a trabajar esto lo más rápido posible, pero que tenga todos los elementos, todas las sustancias. No queremos hacer algo rápido. Queremos hacer algo bien, con el pie derecho”, afirmó, y resaltó el interés por integrar novedad a su propuesta.

“Técnicamente, la rueda está inventada, pero nosotros estaremos haciéndole un twist (giro) a lo que ya está hecho por muchos años, y buscar darle ese toquecito especial, ese plus, esa originalidad, eso que marque algo diferente. En eso estamos trabajando, como quien dice, creando una receta”, expresó sin revelar más detalles.

Por otro lado, en 2019 Carrión provocó críticas cuando en una publicación en sus redes sociales hizo alusión al programa Puerto Rico ¡Gana! (Telemundo), en la que manifestó que el espacio televisivo era una copia. Durante esta entrevista, para el presentador del programa de juegos, Álex DJ, tuvo palabras de reconocimiento.

“Es un muchacho que es talentoso, y realmente es bueno para que el público tenga alternativas. Lo bueno de esto es que da taller de trabajo para la industria”.