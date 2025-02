Le seguirá echando ganas al arte de cocinar.

La salida del empresario Josué Carrión “Mr. Cash” de la competencia de “Super Chef Celebrities” (WapaTV) no restó al profundo agradecimiento que siente por la oportunidad en la que, con mucha ilusión, comenzó el 28 de enero durante la tercera temporada del “reality”, ni a su deseo de seguir aprendiendo en este campo.

Carrión resultó el segundo eliminado en la ‘Noche del fogón’ este lunes, en la que los nominados Keropi Sánchez, Chicky Starr y David Huertas lograron salir airosos para seguir en el intento de ganar los $40,000 del premio final. El primer ‘achicharrao’ de la competencia fue el ilusionista Reynold Alexander.

“Fue una tremenda experiencia”, reveló Mr. Cash a Primera Hora. “El tiempo que estuve allá me ayudó a compartir, a conocer nuevas personalidades, aparte de las de las figuras que ya yo conocía, que tenía la oportunidad de que estuviesen en mis programas pasados. Fue algo superemocionante”, resaltó complacido quien en el pasado moderó programas de juegos en la televisión. “Obviamente, me hubiese encantado seguir, aunque no descarto que sigamos dándole una posible revancha, como ha pasado en otras ediciones”, adelantó en su anhelo de ser considerado para un “comeback”.

Carrión puso a prueba su habilidad culinaria con la receta compuesta por ‘fish and chips’, mojo isleño y flan de piña colada. Si bien el resultado de su receta no fue lo suficientemente favorecedor ante el panel de jueces compuesto por Giovanna Huyke, Enrique “Chef Piñeiro” y el chef Héctor Rosa, el empresario confesó que se siente complacido con su esfuerzo.

“El flan, aparte de todo, me quedó bien. Lo que pasa es que yo, por lo general, siempre la tacita del arroz la uso para medir todo. Una taza del sólido no es lo mismo que la del otro (líquido). Entonces, le eché mucho jugo, una taza de la de sólido, y fue mucho”, detalló sobre su falla. “Pero aun así, quedó rico, porque a mí me gustó”.

Del plato principal, también siente que logró un resultado aceptable. “El ‘fish’, de verdad, que el sabor estaba riquísimo”, aseguró. “Pero sin querer, los eché todos. Entonces, tú tienes que hacerlos como que, independientes, para que se empanen así, o sea, al echarlo todos, ya tú sabes, se pusieron todos juntos. Tenían buen sabor, estaban ricos, pero no quedaron como tenía que ser”, lamentó, y se mostró complacido en que al menos “mejoré los sabores”.

Mr. Cash afirmó que, en lo personal, seguirá con su motivación por aprender para dominar sus destrezas en la cocina. “Todavía está ese chef dentro de mí, al que le puedo sacar partido”, confesó con entusiasmo el amante de la comida criolla. “Lo que pasa es que, competencia al fin, no es fácil en ese tiempo tan corto tú hacer tantas cosas, porque en tu casa tú lo preparas con calma y eso te queda de show. Pero ahí (en el programa), con la presión y con nuestro amigo (Luis) Ponce al lado, que no ayuda mucho (ríe), lamentablemente, eso es parte de esta dinámica de este juego”.

El empresario destacó el ambiente agradable que vivió con sus compañeros en la competencia. “Noris Joffre es un amor. Sigo teniendo comunicación con ella. Es muy genuina. La gente es muy linda, gente buena de verdad”. También se siente agradecido del aprendizaje del jurado. “Tú estás recibiendo información de los ‘masters chefs’ de Puerto Rico. Son unos pro y sé que aprendí mucho de ellos y me han motivado a seguir haciendo cosas en casa con mi tiempito, sin esa presión. El área culinaria la voy a mejorar, de seguro”.

Para concluir, Carrión reveló que continuará enfocado en su negocio de bienes raíces en Florida, donde reside.