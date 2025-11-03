Un juez en Nueva York desestimó la contrademanda de Justin Baldoni contra Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds por difamación y extorsión, en el polémico caso en torno al filme ‘It Ends with Us’.

De acuerdo con documentos revisados por People y Page Six, el viernes, el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Lewis Liman, dictó un fallo definitivo en el que declaró que Baldoni y sus demandantes de Wayfarer Studios se habían negado a presentar una demanda enmendada, después de que su caso fuera desestimado en junio.

Liman declaró que se había puesto en contacto con las partes el 17 de octubre para advertir que dictaría sentencia definitiva para concluir el caso, pero Lively fue la única que respondió solicitando que se dictara la sentencia final.

PUBLICIDAD

Baldoni contrademandó a Lively por 400 millones de dólares después de que su coestrella de ‘It Ends with Us’ lo demandó en diciembre de 2024 por comportamiento inapropiado en el set y por presuntamente llevar a cabo una campaña de desprestigio en represalia, acusaciones que él niega.

La demanda del actor de ‘Jane the Virgin’ fue desestimada previamente el 9 de junio, al igual que su demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times, medio que publicó las declaraciones de Lively.

La demanda original de Lively sigue en curso y el juicio está previsto para marzo de 2026.