Estrenada la semana en Estados Unidos, It Ends with Us se convirtió en un gran éxito durante su primer fin de semana de exhibición, y todo indica que también tendrá una auspiciosa carrera en las salas del mundo.

La película protagonizada por Blake Lively, y coprotagonizada y dirigida por Justin Baldoni, cuenta la historia de una joven florista, que mantiene un idílico noviazgo con un neurocirujano, que pronto se convierte en una pesadilla. Y si bien la relación entre los personajes de ficción es de una gran toxicidad, al parecer, la relación entre sus dos estrellas principales no fue mucho mejor.

Las versiones, que aseguraban que el vínculo entre Lively y Baldoni no era el mejor, comenzaron a circular unos días antes del lanzamiento de la película, cuando el actor y director llevó a cabo todas las entrevistas de prensa de forma individual, sin la compañía de la actriz.

Para colmo, en ninguna de las fotos que se tomaron en distintos eventos de prensa, ellos se mostraron juntos, otro síntoma de una posible mala relación entre las dos figuras.

Hace pocos días, un artículo del Hollywood Reporter informó que durante el proceso de postproducción del filme, surgió una fractura en el equipo, y que “había dos posibles versiones de la película”.

Una fuerte anónima, cercana a Baldoni, apuntó a una serie de diferencias creativas que dieron pie a un conflicto que terminó por sobredimensionarse. Esa misma voz, indicó que Lively “quería dirigir ella la próxima película, dejando de lado a Baldoni y asegurándose los derechos de la mano de la misma Colleen”. Esto se refiere a que It Ends with Us cuenta con una secuela, escrita por la misma autora, Colleen Hoover.

Los rumores ganaron muchísima más fuerza, cuando el medio Daily Mail publicó un artículo en el que otras voces destacaban que en el marco de la filmación, Baldoni era “poco profesional” y que sus tratos “bordeaban el abuso, casi convirtiéndose el mismo en su propio personaje”. Por su parte, el sitio Page Six reportó algo muy similar, asegurando que el director hizo trabajar a todo el equipo en un clima “extremadamente difícil”.

Finalmente, la revista People informó que los problemas en la filmación fueron más allá de simples “diferencias creativas”, y se apuntó: “No es todo lo que parece. Hay mucho más para agregarle a esta historia. Y el elenco principal de la película, junto a la escritora Colleen Hoover, no tendrán más nada que ver con Baldoni”.

Por su parte, y probablemente muy al tanto de la situación que lo rodea, Baldoni habló sobre la posibilidad de realizar la secuela, y en una nota con Entertainment Tonight destacó: “Creo que hay personas más indicadas para esa tarea, y me parece que Blake Lively está lista para dirigir. Realmente pienso eso”.

Por su parte, y en charla con la BBC, Lively se mostró muy orgullosa de It Ends with Us, y destacó: “Realmente siento que entregamos una historia que es emotiva y divertida a la vez, pero también dolorosa, trágica e inspiradora, porque la vida se trata de eso, de tocar todos los colores”.

Un éxito de taquilla

En el enfrentamiento en taquillas entre Ryan Reynolds y Blake Lively, tanto marido como mujer resultaron ganadores.

El éxito de Reynolds en Deadpool & Wolverine, de Marvel Studios, se mantuvo como la película más taquillera en los cines norteamericanos por tercera semana consecutiva, con 54.2 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones de los estudios el domingo. A nivel mundial, ya ha superado los mil millones de dólares.

Sin embargo, le sigue de cerca It Ends with Us, el drama romántico protagonizado por Lively, que superó las expectativas con un estreno de cincuenta millones de dólares.

Juntas, ambas piezas crearon una especie de edición familiar de Barbenheimer, en la que un par de películas muy diferentes prosperaron en parte gracias a la contraprogramación. Solo que esta vez, las cintas opuestas fueron protagonizadas por una de las parejas más famosas de Hollywood. El doble golpe tiene precedentes. En 1990, Die Hard 2 de Bruce Willis lideró la taquilla, mientras que Ghost, de Demi Moore quedó en segundo lugar.