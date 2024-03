La reconocida actriz de “Gossip Girl”, Blake Lively, emitió una disculpa pública hacia Kate Middleton después de que la Princesa de Gales hiciera pública su batalla contra el cáncer. Este gesto se debió a que la famosa previamente había adoptado un comportamiento inapropiado al ridiculizar una fotografía editada de la miembro de la realeza británica.

A principios del mes, Kate se encontraba bajo especulaciones de salud tras revelarse que había sido sometida a una cirugía abdominal en enero, además de abstenerse de hacer apariciones públicas, lo cual inquietó a la prensa del Reino Unido.

En respuesta, se publicó en la cuenta de Instagram The Prince and Princess of Wales una imagen familiar donde aparecía Middleton junto a sus hijos, notándose que había sido retocada, aunque posteriormente fue eliminada. Asimismo, la Princesa se disculpó reconociendo que la fotografía había sido ligeramente manipulada.

En medio de la polémica generada por la situación de Kate, Blake compartió en Instagram una fotografía relacionada con su línea de mocktails, también retocada con Photoshop, lo cual fue interpretado como una burla evidente hacia la Princesa.

Ahora, con el diagnóstico de la esposa del Príncipe Guillermo, Blake expresó su profundo arrepentimiento por sus acciones y eliminó la publicación.

“Sé que probablemente esto no importe hoy, pero siento que debo reconocerlo”, escribió la famosa, añadiendo: “Hice una publicación tonta sobre el frenesí de los ‘fails de Photoshop’, y oh Dios, esa publicación me mortifica hoy. Lo siento. Envío amor y buenos deseos a todos, siempre.”

Hasta el momento, Kate no ha respondido al comentario de la actriz. Otras personalidades del mundo del espectáculo, como Catherine Zeta-Jones y Jamie Lee Curtis, han demostrado su apoyo a la princesa.