Kate Middleton, la princesa de Gales, dijo el viernes que tiene cáncer y está recibiendo quimioterapia.

El anuncio en video se produjo después de semanas de especulaciones en las redes sociales sobre su paradero y su salud desde que fue hospitalizada en enero por una cirugía abdominal no especificada.

Kate, de 42 años, no había sido vista públicamente desde Navidad hasta que esta semana apareció un video de ella con su esposo, el príncipe William, heredero al trono, caminando desde una tienda agrícola cerca de su casa en Windsor.

El Palacio de Kensington había dado pocos detalles sobre el estado de Kate más allá de decir que no estaba relacionado con el cáncer, que la cirugía fue exitosa y que la recuperación mantendría a la princesa alejada de sus deberes públicos hasta abril.

“Fue un gran shock”

En su mensaje, Kate resumió lo que ha vivido durante los pasados meses, agradeciendo el apoyo de quienes se han preocupado por su salud.

A continuación, lo que expresó:

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida.

En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento. Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia.

Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha dado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu.

Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y tranquilidad también. Al igual que el amor, apoyo y amabilidad que ha mostrado tanta gente. Significa mucho para ambos. Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento.

Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme completamente. En este momento, también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.

La noticia es otra sorpresa para la familia real desde el anuncio el mes pasado de que el rey Carlos III estaba siendo tratado por un tipo de cáncer no especificado que fue detectado mientras se sometía a un procedimiento para un agrandamiento benigno de la próstata.

Charles, de 75 años, se ha retirado de sus funciones públicas mientras recibe tratamiento contra el cáncer, aunque ha aparecido con frecuencia en fotografías en reuniones con funcionarios y dignatarios del gobierno e incluso se le ha visto yendo a la iglesia.

Kate, por otro lado, había estado fuera de la vista, lo que dio lugar a semanas de especulaciones y chismes.

Los intentos de poner fin a los rumores publicando una foto de ella en el Día de la Madre en el Reino Unido rodeada de sus tres hijos sonrientes fracasaron cuando The Associated Press y otras agencias de noticias retractaron la imagen porque había sido manipulada.

Kate emitió un comunicado al día siguiente reconociendo que le gustaba “experimentar con la edición” y disculpándose por “cualquier confusión” que la foto había causado. Pero eso no sirvió de mucho para sofocar las especulaciones.

Incluso las imágenes publicadas por The Sun y TMZ que parecían mostrar a Kate y William comprando provocaron una nueva oleada de rumores, y algunos detectives de sillón se negaron a creer que el video mostraba a Kate en absoluto.

A principios de esta semana, un organismo británico de vigilancia de la privacidad dijo que estaba investigando un informe de que el personal del hospital privado de Londres donde fue tratada intentó espiar sus registros médicos mientras era paciente de una cirugía abdominal.

Kate Middleton, que se casó con William en una boda de cuento de hadas en 2011, ha impulsado la popularidad y el atractivo de la monarquía británica en todo el mundo más que cualquier miembro de la realeza desde la princesa Diana.

La princesa es la mayor de tres hermanos criados en un barrio acomodado de Berkshire, al oeste de Londres.

Los Middleton no tienen antecedentes aristocráticos y la prensa británica a menudo se refería a Kate como una “plebeya” que se casaba con un miembro de la realeza.

Kate asistió a la escuela privada para niñas Marlborough College y luego a la Universidad de St. Andrews en Escocia, donde conoció a William alrededor de 2001. Amigos y compañeros de casa al principio, su relación llegó a ser pública cuando fueron fotografiados juntos en unas vacaciones de esquí en Suiza en 2004.

Kate se graduó en 2005 con una licenciatura en historia del arte y una relación incipiente con el príncipe.