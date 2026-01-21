ALBUQUERQUE, N.M. Un juez ordenó la liberación del actor Timothy Busfield durante una audiencia de detención por cargos de abuso sexual infantil.

La orden emitida el martes por el juez de distrito estatal David Murphy está relacionada con acusaciones de que Busfield tocó inapropiadamente a una menor mientras trabajaba como director en el set de la serie “The Cleaning Lady”.

El juez ordenó la liberación del acusado bajo su propia responsabilidad, en espera de juicio. Busfield será supervisado tras su liberación por un servicio preventivo en Albuquerque y podrá salir del estado para vivir en su casa, dijo el juez.

PUBLICIDAD

Busfield, actor ganador del premio Emmy y conocido por sus apariciones en “El ala oeste de la Casa Blanca”, “El campo de los sueños” y “Treinta y tantos”, fue detenido sin derecho a fianza la semana pasada en su primera comparecencia ante el tribunal. Busfield calificó las acusaciones de mentiras en un video compartido antes de entregarse.

La esposa de Busfield, la actriz Melissa Gilbert, asistió al procedimiento y pudo hablar en nombre de su esposo. Gilbert, quien interpretó a Laura Ingalls en la serie de televisión “La pequeña casa de la pradera”, de las décadas de 1970 y 1980, está en la lista de posibles testigos presentados antes de la audiencia. La policía de Albuquerque emitió una orden de arresto contra Busfield a principios de este mes por dos cargos de contacto sexual delictivo con un menor y un cargo de abuso infantil. Una denuncia penal alega que los actos ocurrieron en el set de la serie “The Cleaning Lady”, dirigida por Busfield y filmada en la ciudad.

Según la denuncia penal, un investigador del departamento de policía afirma que el niño denunció que Busfield lo tocó en sus partes íntimas por encima de la ropa en una ocasión cuando tenía 7 años y en otra cuando tenía 8. El hermano gemelo del niño declaró a las autoridades que Busfield también lo tocó, pero no especificó dónde. Afirmó que no dijo nada para no meterse en problemas.

El lunes, los abogados de Busfield presentaron dos breves grabaciones de audio de los interrogatorios policiales iniciales, en las que los niños afirman que Busfield no los tocó en sus partes íntimas. En un documento judicial, los abogados argumentan que la denuncia caracteriza las entrevistas como una omisión de revelar el abuso, pero una “negación rotunda es sustancialmente diferente a una mera ausencia de revelación”. Según la denuncia penal, uno de los chicos reveló durante una sesión de terapia que el director del programa lo tocó inapropiadamente. La policía obtuvo esos registros durante la investigación.

PUBLICIDAD

El martes, al abogar por la detención continua de Busfield, la fiscal adjunta de distrito, Savannah Brandenburg-Koch, calificó las pruebas de abuso contra Busfield como sólidas y específicas.

“La acusación de los chicos está respaldada por hallazgos médicos y por su terapeuta”, declaró Brandenburg-Koch. “Sus relatos fueron específicos y no exagerados”.

También describió un patrón documentado de conducta sexual inapropiada, abuso de autoridad y acoso por parte de Busfield durante las últimas tres décadas. La fiscalía también afirma que los testigos han expresado temor a represalias y perjuicios profesionales.

“GPS no le dirá a este tribunal si está cerca de niños o hablando con testigos”, declaró Brandenburg-Koch.

Los abogados de Busfield argumentaron que las acusaciones surgieron solo después de que los chicos perdieran su papel en el programa de televisión, lo que creó un motivo financiero y de represalia. Los documentos detallaron lo que, según los abogados, era un historial de fraude por parte del padre y la madre de los niños. Citaron una investigación de Warner Bros. sobre las acusaciones, la cual las halló infundadas.

Busfield también presentó cartas que avalaban su reputación, y sus abogados afirman que pasó una prueba de polígrafo independiente.

Los expertos legales afirman que Nuevo México es uno de los pocos estados que permiten la prueba del polígrafo en casos penales, pero un juez tiene la última palabra sobre si se puede utilizar. Existen requisitos estrictos para la admisión.