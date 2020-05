En medio de la emergencia mundial por el coronavirus COVID-19, el actor y conductor Julián Gil, junto a la Fundación Hermanos de la Calle, Arroz Rico y Meattown aunaron esfuerzo y llevaron una paella a la población de deambulantes en la Ciudad de Miami.

Gil portavoz de la iniciativa, expresó satisfacción del respaldo de la Fundación y las empresas donde pudieron ofrecer comidas y aliento con amor a los necesitados.

“No hay algo que me hinche más el corazón que ayudar al prójimo, y más durante esta emergencia sanitaria. Esta población necesita nuestro apoyo llevándoles alegría, amor y alimentos para los deambulantes y personas de limitados recursos. Agradezco infinitamente a la familia de Arroz Rico, a Narciso Muñoz de la Fundación Hermanos de la Calle y a Miguel Martin de Meattown por unirse a esta iniciativa de amor y alegría a los más necesitados. Periódicamente estaremos llevando a cabo repartición de comida a los deambulantes de la ciudad de Miami”, manifestó Julián, quien confeccionó la paella durante la transmisión de su programa OK Me quedo en casa y luego de finalizado se lanzaron a la calle a repartirla.

Asimismo, el actor y conductor adelantó que seguirá impulsando iniciativas como esta.

“El verdadero agradecimiento se muestra sirviendo a quienes más necesitan. Ha sido un verdadero privilegio poder unirme a esta gran actividad que atiende a los menos afortunados. Dar, gratifica enormemente nuestro espíritu. Me siento afortunado de poder compartir con personas que necesitan de nuestro apoyo para mejorar su calidad de vida”, finalizó Gil.

El público puede seguir a Julián Gil, Fundación Hermanos de la Calle, Arroz Rico, Mittown y el programa Ok Me quedo en casa a través de las redes sociales.