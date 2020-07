Nunca perder su esencia y apostar siempre a ser transparente.

Estos consejos formaron parte de la guía del actor y presentador Julián Gil a las participantes del reality Nuestra belleza latina durante las cinco temporadas que ejerció como jurado en el espacio televisivo.

“Fueron mis mejores consejos”, reveló a Primera Hora en entrevista telefónica desde Miami, Florida. “Siempre les decía ‘la transparencia y lo que te va a hacer triunfar es que seas genuina. Nunca te muestres en cámara o en la vida real como no eres. La gente, que te conozca tal cual eres’. Lo peor es que te muestres de una manera y después resultes ser otra persona. Se lo digo a mis hijos, a todo el mundo, a mis amigos. Si eres parte de mi vida, te quiero tal cual eres”, repasó el artista, quien este domingo participará del segundo de tres programas del especial NBL El reencuentro (Univision), que busca presentar concursantes y miembros del jurado para hablar sobre momentos inolvidables de las 11 temporadas.

Formar parte de este proyecto lo llena de satisfacción.

“Mucho porque para mí Nuestra belleza latina es un producto muy especial, no solamente profesionalmente sino también personalmente”, afirmó con nostalgia. “Estuve cinco años de mi vida siendo juez, aunque siento que nunca me fui porque seguí participando de las temporadas subsiguientes cada vez que me llamaba la producción para hacer retos, para interactuar con las chicas, darles consejos”, expresó el actor, quien estará este domingo junto a la moderadora Alejandra Espinoza, ganadora de la primera temporada.

“Siento que nunca me fui, y que me vuelvan a llamar para conducir con Alejandra algo tan importante como ese reencuentro, donde específicamente en el episodio de este domingo vamos a estar recordando los años 2011 al 2015, que fueron los determinantes, y donde sacamos grandes candidatas, para mí es una bendición”.

Ser honesto al expresar sus críticas fue una tarea que no siempre fue bien recibida.

“Como todo en la vida, decir la verdad la gente no siempre la toma bien. Yo gracias a Dios, cuando hice mis críticas, siempre fueron críticas constructivas. Gracias a Dios hoy en día me he encontrado con las chicas después de muchos años y me lo agradecen”, reveló complacido. “Es duro, pero en mi caso yo tenía la dicha de tener a Osmel Sousa (en el jurado), y si alguien fue duro y crítico fuerte, fue Osmel, entonces cualquier crítica mía parecía un piropo más que una crítica”, bromeó.

Entre las figuras que participan de NBL El reencuentro se incluyen Giselle Blondet, quien fue presentadora de siete temporadas y jurado principal de la reciente, y Alicia Machado, jurado de la primera temporada. Las reinas de NBL Melissa Marty (2008), Greidys Gil (2009), Ana Patricia Gámez (2010), Nastassja Bolívar (2011), Vanessa de Roide (2012), Marisela de Montecristo (2013), Aleyda Ortiz (2014), Francisca LaChapel (2015) y Clarissa Molina (2016 / VIP) también forman parte del especial.

Pendiente a su yerno

En marzo el presentador compartió a través de sus redes sociales unas palabras de apoyo para su hija, Nicolle, y su yerno, Iñigo Ariña, quien batalla contra el cáncer.

“Él y Nicolle están guerreando como pareja. Es un cáncer bastante agresivo. Esta semana se está haciendo su sexta quimioterapia”, dijo el artista. “Lleva varios meses con la quimio, guerreando. El cáncer es como una montaña rusa, pero ahí va, día a día. Lo duro ha sido que se le ha juntado el cáncer con la pandemia”, lamentó.

“Ha sido una prueba también para ellos dos. Tuvimos que cancelar la boda, que estaba pautada para mayo 2. La familia estamos apoyándolos, que salga todo bien”, añadió esperanzado Julián Gil, quien declinó hablar sobre el conflicto legal que sostiene con la actriz venezolana Marjorie de Sousa, madre de su hijo Matías, por la custodia del menor de tres años.