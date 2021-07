Constantemente surge la pregunta en torno a dónde están los nuevos talentos en escenarios como la televisión, y aunque no son muchos los talleres de trabajo para los artistas locales, entre lo poco, siempre se cuelan algunos rostros nuevos.

El joven Julián Gilormini, de 22 años, es parte de ese grupo de caras refrescantes en la pantalla, en su caso como intérprete de comedia en el programa de entretenimiento “Ahora es que es”, que transmite TeleOnce. Desde ese espacio se está desarrollando en la comedia, con parodias e imitaciones de personajes y artistas, como la doctora Polo, La Comay, Alejandra Guzmán, Yolandita Monge Gloria Trevi, entre otros.

Su entrada a la televisión llega en su proceso de formación académica en teatro en la Universidad del Sagrado Corazón además de los estudios previos en la Escuela Especializada de Bellas Artes en Yauco.

El guayanillense siempre tuvo aspiraciones en las artes escénicas y comenzó a formalizarlas cuando tenía 16 años, tiempo en que estableció una entidad de enseñanza teatral sin fines de lucro (La Cuarta Pared), por no tener entonces la mayoría de edad. En la actualidad tiene una compañía, también dentro del marco del teatro, Nueva Escena, con la que ha llevado obras (La Casa de Bernalda Alba) hasta el Centro de Bellas Artes en Santurce.

Explorar el medio de la televisión, igualmente, era un deseo por realizar, pero le llegó más pronto de lo que pudo imaginar.

“Lo veía como una meta grande, pero siempre con un poco de temor y lejano, pero pasó de una manera completamente diferente a lo que tenía en mi cabeza y estoy superagradecido. Es una experiencia muy diferente a lo que es el teatro, pero estoy aprendiendo muchísimo”, expresó Gilormini, cuya familia tiene más inclinación hacia la música.

Su primer personaje -inclusive, desde antes de entrar a la televisión- fue el de la doctora Polo. “Surgió de una manera bien loca. En una noche de Halloween, no tenía disfraz y me vestí de la doctora. Hice un vídeo y se fue superviral en las redes sociales, y ya luego dije, ‘Mira, le gustó a la gente el personaje’, y me quedé con el personaje desarrollándolo”, compartió.

Creo que estar en televisión me hace sentir muy orgulloso del esfuerzo que he tenido hasta el momento, y esa es una de las cosas que me hacen sentir bien” - Julián Gilormini, novel actor

Cada parodia o imitación que realiza procura hacerla con respeto hacia el personaje real sin perder de vista el humor que debe llevar, como parte de los segmentos de comedia en los que participa. “Me gusta siempre cuidar y mantener la línea del respeto, y hacer el trabajo con admiración, porque casi todos los trabajos que hago es porque siento admiración, sobre todo cuando hago los cantantes. Y físicamente me gusta transformarme, o sea, presto la voz, pero me gusta la caracterización completamente”.

Para este actor novel, que hasta hace poco tiempo tenía como único escenario el teatro, la exposición en un medio tan masivo como la televisión lo frikea, según sus términos, aunque no lo suficiente para detener sus deseos de crecer y agradecer por las oportunidades que se le están dando. Su próximo norte: El cine y el teatro en México, pues no quiere que lo encasillen en un sólo género, con una carrera en pleno desarrollo.

“Me encantaría irme a México. Me gusta la manera en que trabajan profesionalmente el teatro. He tenido la oportunidad durante la pandemia de tomar clases con profesores de México y eso, entre las pocas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, esa es una”, puntualizó el admirador de comediantes como Johnny Ray, Raymond Arrieta y Noris Joffre.