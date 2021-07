No hay duda que Dwayne Johnson es uno de los actores más taquilleros de Hollywood, mientras que Emily Blunt se ha coronado como una de las actrices con más peso en la industria, tocando todo tipo de género.

Juntos podrían ser la nueva dupla que revolucione la taquilla mundial con la nueva propuesta cinematográfica de Disney, “Jungle Cruise”, que estrena en las salas de cine de Isla el jueves y al día siguiente a través de Premier Access de Disney Plus.

En el filme, basado en una de las más famosas atracciones del parque de Disney, Lily Houghton (Blunt) es una científica que viaja desde Londres hasta el Amazonas para buscar el mítico Árbol de la Vida, ubicado en plena jungla y que supuestamente podría cambiar el futuro de la medicina. Pero Lily no podrá realizar esta peligrosa expedición por su cuenta y, junto con su hermano, deberán reclutar a Frank, personaje interpretado por Johnson. Frank comenzará a colaborar con ellos con miras a una recompensa, pero eventualmente terminará involucrado en una misión más compleja y arriesgada.

La película promete una aventura al estilo de Disney, en la vena de éxitos como “Pirates of the Caribbean”. Además de la acción y efectos especiales, también es palpable la química entre Johnson y Blunt. En una publicación que ena su cuenta de Instagram, “The Rock” -apodo de Johnson- compartió una foto en la que se ve a los dos protagonistas riendo detrás de cámaras junto al director de la película, mostrando así el buen ánimo que hubo entre el equipo de la película. “Durante los últimos cuatro meses hemos estado trabajando duro en el rodaje de JUNGLE CRUISE. Esta imagen refleja el amor genuino, las risas y lo bocón que soy, algo que es nuestro ADN diario. Mi incomparable coestrella, Emily Blunt y nuestro brillante y apasionado cineasta español, Jaume Collet-Serra @jcolletserra”, escribió junto a la foto.

Por su parte, Blunt ha hablado abiertamente en numerosas entrevistas sobre su admiración y aprecio por Johnson.

“Él es uno de mis personas favoritas en la Tierra; es un encanto”, dijo Blunt en entrevista con el programa radial The Howard Stern Show.

Johnson compartió sus impresiones sobre el filme y el rodaje en una entrevista en la que destacó que se trató de “una oportunidad para hacer una película que, si la haces bien, tiene un poder verdaderamente duradero”.

“Sentí que había algo genial y muy importante en rendir homenaje a Walt Disney y su visión. En 1955, cuando se inauguró el primer parque, el paseo Jungle Cruise fue uno de sus bebés. No mucha gente lo sabe, pero el propio Walt Disney fue el primer pasajero en el primer viaje en Jungle Cruise. Invirtió mucho tiempo, amor, cuidado y pasión en esta atracción. Y aquí estamos, muchas décadas después, con esta oportunidad de crear algo especial.

¿De que se trata la pelicula?

“Jungle Cruise” trata sobre la aventura, la vida, y vivir una vida plena. Y ser consciente de eso y romper barreras haciendo cosas más allá de lo que la gente cree que son tus límites. “Jungle Cruise” es una aventura: es divertido, es mágico, es místico, es peligroso, es emocionante.

¿Quién es Frank y cómo lo conocemos?

Es un capitán de barco en el Amazonas y se enorgullece de lo que hace. En esencia, su barco, La Quila, es como el Millennium Falcon para Han Solo... es su bebé. Puede parecer en mal estado, puede parecer una chatarra, pero es una belleza cuando se va a la acción. Es en sí mismo su propio personaje. Hay elementos en la película cuando comienzas a darte cuenta de cosas sobre Frank que uno nunca hubiera adivinado. El hombre es un alma vieja que tiene una perspectiva única de la vida. Frank conoce a Lily, que es ambiciosa, valiente, divertida, encantadora y hermosa, y todas estas cosas finalmente le recuerdan lo grandiosa que puede ser la vida.

Háblanos sobre Emily Blunt y lo que aporta a la película.

Soy un gran admirador de Emily Blunt, incluso antes de que trabajáramos juntos. Yo era un gran admirador de su trabajo y de ella como actriz con su increíble variedad y matices. La primera película en la que la vi fue “The Devil Wears Prada”. Pensé que Emily no solo se defendía muy bien, sino que también había una cualidad única en esa actuación en particular que realmente me llamó la atención. Así que había sido fan de Emily durante mucho tiempo y finalmente conocí a su esposo, John Krasinski. También soy un gran admirador suyo, así que nos hicimos amigos. De esta manera asombrosa nos unimos e hicimos esta película. Cuando se sumó a “Jungle Cruise” fue grande.

Habla sobre las acrobacias (“stunts”) y el entrenar para lograrlas.

Practicar las acrobacias siempre fue muy divertido. No te conviertes en un actor más genial o mejor solo porque quieras hacer tus propias acrobacias. Sucede que hago todas mis propias acrobacias, porque soy supergenial... ¡es broma! Tengo múltiples dobles que me hacen lucir genial. Pero siempre es genial cuando tus actores quieren hacer eso. Y, por supuesto, Emily también estaba lista. Es una mujer muy fuerte.

¿Estás familiarizado con la atracción que vemos en la película?

Al hacer “Jungle Cruise”, era importante para todos y para Disney rendir homenaje a la atracción y asegurarnos de que estábamos atendiendo al público apasionado que es tan leal a Disney, los parques, la marca de Disney y sus expectativas. Así que tenemos todos los juegos de palabras, tenemos a Trader Sam y tenemos muchos detallitos escondidos. Nos esforzamos mucho para asegurarnos de cumplir con los fans leales. Honestamente, lo hicimos todo con mucha alegría.

¿Qué esperas que experimente la audiencia?

Que la pasen muy bien y espero que experimenten una película que les resuene y que se quede con ellos. Cuando películas como esta se hacen de la manera correcta, hay una cualidad que se filtra en la sangre, en el ADN y permanece contigo. Disney tiene un historial de hacer películas como está correctamente. Cuando películas así se hacen de la manera correcta te vuelan la cabeza. Te sientas en el cine, te quedas impresionado y sales del teatro flotando y sintiéndote genial.

En una palabra, describe “Jungle Cruise”

Impresionante.