TelevisaUnivision anunció los nominados a la 23ª edición de Premios Juventud, que este año hará historia al celebrarse por primera vez en Europa como el evento estelar de PJ Fest, una celebración que trasciende la gala para convertirse en una semana completa de música, experiencias y conexiones con los fans. Premios Juventud 2026 se transmitirá el 3 de septiembre, desde el emblemático Anfiteatro Starlite de Marbella, España, por Univision, UNIMÁS, Galavisión, YouTube y ViX a las 7 p.m. en vivo de costa a costa y en México en el Canal 5 a las 5 p.m.

Con 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop, Premios Juventud continúa consolidándose como el termómetro de las tendencias y los artistas que marcan el pulso de las nuevas generaciones. Este año, Carín León encabeza la lista con nueve nominaciones, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete cada uno. Les siguen Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi, con seis nominaciones cada uno.

PUBLICIDAD

Como parte de esta edición histórica, Premios Juventud incorpora por primera vez la categoría “Creator de España”, ampliando el reconocimiento al talento digital español y celebrando el creciente intercambio cultural entre España y Latinoamérica.

Los ganadores serán elegidos exclusivamente por el público. Las votaciones estarán abiertas desde hoy y hasta el 10 de agosto en PremiosJuventud.com, donde los fans podrán apoyar a sus artistas, canciones, producciones y creadores favoritos.

La edición 2026 marca la evolución de la franquicia a PJ Fest, una nueva plataforma que expande Premios Juventud más allá de una noche de premiación para convertirse en una experiencia cultural de seis días con eventos en Miami, Houston, Los Ángeles y Marbella.