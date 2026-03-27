Karla Michelle Sánchez y Alfonso Alemán, mejor conocido por interpretar a “El Guitarreño”, lograron un “acuerdo de paz” que dará por terminado la polémica que se dio luego de la garata que tuvieron ambas figuras en plena transmisión de “Pégate al mediodía” el pasado martes, confirmó Primera Hora.

Marcos Rivera, abogado de Sánchez, reveló a este medio que los talentos del programa de Wapa TV participaron de una “larga sesión” ayer, jueves, en la que llegaron a una resolución “que se formalizará hoy entre un encuentro que habrá entre Karla y El Guitarreño” en vivo.

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“Buscando el bien para todo el mundo, las partes conversamos larga y extensamente, y está todo alineado para que prevalezca siempre la armonía y la paz. Eso se informará todo hoy, pero fue un proceso de sentarse, hablar, y con la buena voluntad de todo el mundo, para que las cosas sigan bien”, destacó el licenciado, en entrevista telefónica.

Este acuerdo se produjo a dos días de que Sánchez solicitara en el Centro Judicial de San Juan, una orden de protección contra Alemán por presunto hostigamiento y discrimen, pleito que se reseñaló para que se atendiera entre los talentos el 29 de mayo, a las 9:00 de la mañana.

“No sabía cuánto amor me tenía el pueblo”

Sánchez, por su lado, agradeció el apoyo que recibió del público tras el incidente que ocurrió a inicios de semana en la producción de Emmanuel “Sunshine” Logroño y Gilda Santini, y compartió la razón por la que no estuvo presente.

“Hasta que no me reuniera con Gilda y llegáramos a un acuerdo, por eso no me vieron, así que la gente puede estar tranquila”, sostuvo la comediante, actriz y bailarina, quien manifestó que el apoyo se hizo sentir “en mi casa”, por medio de cartas, flores y cientos de notificaciones en su teléfono móvil.

“Hemos orado a la Virgencita María. Muchos pidieron paz, en especial que estamos en la Semana Mayor, que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Esto ha sido positivo, no sabía cuánto amor me tenía el pueblo”, expresó.

Sánchez afirmó también estar entusiasmada de seguir adelante en “Pégate al Mediodía”, y reencontrarse con sus compañeros.

“Esto no solo me afecta a mí, sino a ellos también porque somos hermanos todos. Yo quiero que todos estemos bien”, compartió.