La actriz y comediante Karla Michelle Sánchez estuvo dos años alejada de la televisión por culpa de la pandemia del COVID-19, pero esta semana, se armó de seguridad y con la alegría que la caracteriza, se reintegró a Wapa TV para participar como talento de los programas Pégate al mediodía y El Remix

“Estuve dos años encerrada en la casa. Le cogí miedo, no me sentía segura, esas cosas que surgieron durante la pandemia, que uno desconocía lo que es esto, me dio mucho miedo. Yo vine a salir los otros días, que grabamos. La semana pasada fue la primera vez que salí a trabajar”, contó en entrevista por teléfono.

Las ganas de trabajar y llenarse de vida motivaron a la comediante a dejar el miedo y volver a la calle.

“La vida continúa y hay que seguir trabajando y no quise alimentar miedo, quise arriesgarme y ser valiente, como todo el mundo lo está siendo. Salir y enfrentarlo”, expresó.

Karlita, como muchos cariñosamente la llaman, dijo que, durante todo el tiempo que estuvo fuera de las cámaras, la productora Gilda Santini se mantuvo en comunicación con ella y la animaba a regresar al canal.

“Gilda siempre estuvo llamando y me decía ‘Karla, sabes que cuando quieras volver, aquí estamos’, y pues ella siempre estuvo ahí, hasta que acepté y dije ‘pues sí, vamos pa’llá, vamos a meterle mano’. Hoy (ayer) fue mi primera vez en Pégate después de dos años”, detalló la residente de San Juan, al tiempo que añadió que, agraciadamente, todavía no le ha dado COVID.

Sobre ese regreso a los pasillos y estudios de Wapa, dijo que “ha sido maravillo. Siento que el tiempo no ha pasado. Es como una de esas cosas que uno dice ‘naciste para eso’, porque lo sientes de una manera natural y me lo he gozado, estoy emocionada”.

Además de su participación en El Remix, en donde volverá a formar parte del sketch “La funeraria”, ahora tendrá la oportunidad de realizar reportajes y entrevistas para Pégate al mediodía, tanto en el estudio como en exteriores. “Vamos a entrevistar artistas, vamos a hacer deportes extremos, de todo”. Anunció también que se integrará al paso de comedia “El tostón”, que emite el programa del mediodía.

El Remix se transmite todos los miércoles a las 10:00 de la noche, mientras que Pégate al mediodía va al aire de lunes a viernes de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.