La periodista Katiria Soto se unirá como ancla de “Noticentro Edición Estelar”, de Wapa, a partir del próximo lunes.

La entrada de la también abogada se da a poco más de un mes de su renuncia a Univisión 41 en Nueva York, donde trabajó por los pasados cinco años.

Soto será la compañera del periodista Normando Valentín en el noticiero, anunció esta tarde el director de noticias Rafael Lenín López. Casualmente ambas figuras anclas son de Utuado.

Para la comunicadora representa un retorno al que fue su centro de trabajo previo a mudarse a la ciudad de Nueva York. Previamente condujo “Wapa a las 4”.

PUBLICIDAD

”Estoy feliz, feliz de estar en Puerto Rico, de regreso en mi isla”, expresó Soto, quien tomó el premio Emmy a mejor ancla como el cierre de su ciclo profesional en la Gran Manzana. Dijo que la nostalgia por la Isla, la familia y los amigos, fue determinante para tomar la decisión de regresar.

“Ese primer día que entré a la casa de mi mamá en Utuado, y sentí el olorcito. Tengo un sobrino que me tiene enamorada, y es otra de las razones por las que vine, porque ese sobrino me tiene ´in love, y decía, ´No puedo pensar que ese niño va a criarse pensando que soy una extraña“, compartió.

No obstante, su deseo de volver fue independiente al ofrecimiento de Wapa, pues si no se daba otra oportunidad en los medios de comunicación, estaba lista para ejercer como abogada.

“Qué suerte y qué privilegio el mío que Wapa me vuelva a abrir las puertas. Me fui con las puertas abiertas y fueron muchos años de trabajar aquí y de tener muy buena relación con el equipo. Venir a la Edición Estelar con Normando todavía me pellizco y no me lo creo”, manifestó.

Soto será parte del equipo que también integran Kefrén Velázquez, Deborah Martorell y NIcole Chacón. Igualmente como colaborador interviene el licenciado Leo Aldridge, del espacio de análisis político “Decisión 2020”, y quien fue su expareja.

“Todavía no nos hemos cruzado... Este es el primer día que llego al canal, pero va a ser un compañero de trabajo más. Los dos somos dos profesionales y lo vamos a manejar muy bien”, dijo.

PUBLICIDAD

La periodista será figura de la pantalla, pero igualmente saldrá a la calle para realizar entrevistas y reportajes. “Sé los retos que está viviendo mi país y como periodista me emociona saber que voy a estar aquí y de alguna manera uno aporta en lo que puede y le sirve de voz a la gente“, indicó.

Lenín López destacó que “las cualidades de Katiria son muchísimas”, entre estas, formó parte del canal y conoce la dinámica de trabajo, más tiene la experiencia de trabajar en un noticiario en uno de los mercados más complejos, Nueva York.

Katiria Soto se une al equipo de Kefrén Velázquez, Normando Valentín, Deborah Martorell y Nicole Chacón.

El nombre de la periodista comenzó a sonar desde que se estableció la Edición Estelar el pasado mayo. En aquel momento, el director de noticias, Rafael Lenín López, negó que le hubiera hecho algún acercamiento, pero no cerró la posibilidad.

Wapa además anunció que tendrá este año el primer debate a al gobernación, más la integración de la ex Secretaria de Estado, Zoé Laboy, a “Decisión 2020”. La ex senadora se unirá en el análisis político a Ángel Rosa y Aldridge.