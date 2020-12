Quienes sintonizan el matutino informativo “Noticentro al amanecer”, de Wapa, estarán siendo partícipes del ambiente festivo a horas de terminar este año. Pero, en medio de la alegría, los integrantes de la primera edición de noticias hicieron una pausa para recordar y honrar a quien fue su compañera de trabajo, la reportera ancla Keylla Hernández, quien falleció hace dos años a causa del cáncer.

Con el título “Legado de Keylla Hernández”, Normando Valentín, quien por años fue su compañero inmediato en las mañanas, destacó la labor periodística de la mayagüezana, especialmente en temas de interés humano. Rememoró el reportaje “Bienvenido Diego”, con el que Hernández junto con el fotoperiodista Georgie Rodríguez llevó a la teleaudiencia el parto en la casa, con la asistencia de una partera, de Dialis Camacho. El reportero entrevistó a Camacho y a su hijo Diego, quien ya tiene 12 años.

De igual forma en el estudio del informativo, Aixa Vázquez, Mónika Candelario, Ada Monzón. Maricarmen Ortiz y Albert Cruz, compartieron expresiones de cariño y respeto a quien consideraron, además de su colega, su amiga.

“Más allá del profesional, me parece que desde el punto de vista personal, las que la conocimos, los que la consideramos nuestra hermana, su partida, uno dice, hace dos años, wow, parece increíble, y siempre comentamos que un 31 de diciembre, partió, cerca de horas del mediodía, pero estamos seguros y convencidos de que ha estado presente entre nosotros durante todo este tiempo. Fue la mujer ancla de este espacio durante muchísimo tiempo, y la realidad es que se ganó el amor y el respeto del público”, expresó Vázquez. “No siempre uno siente una afinidad tan grande con una persona que no es miembro de tu familia, que no lleva tu misma sangre, pero te deja un dolor y un vacío tan grande su pérdida, que todavía, dos años después, lo sentimos”, agregó.

Hernández, madre Kevin y Gustavo, falleció por complicaciones de la enfermedad de cáncer, que le fue diagnosticada en el 2015.