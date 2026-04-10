La modelo Kiara Liz Ortega está lista para que el público viva el lado más “explosivo y real” del diseño de modas en la cuarta edición de la competancia “Revelación Moda”, que estrena este sábado, a las 7:00 de la noche, por TeleOnce.

La también actriz debutará como presentadora en el “reality show” que vuelve a la televisión nacional luego de tres años de ausencia y aseguró sentirse contenta en acompañar a los 10 concursantes que buscan convertirse en el próximo talento emergente que expondrá su trabajo en San Juan Moda.

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“Me encantan estos proyectos y éste más, porque va acorde conmigo, va muy a la moda, que es algo que me apasiona y he trabajado con mi pasada colaboración con Lido, así como la colección que trabajé con Luis Antonio, y ver talentos nuevos que buscarán conquistar 13 semanas de competencia”, compartió la Miss Universe Puerto Rico 2018.

La audiencia conocerá este fin de semana a los modistos emergentes, cómo llegaron a la industria de la aguja, de qué manera buscan marcar su territorio en la competencia, así como el primer encuentro con Ortega, quien estará bien acompañada del diseñador Isaac Johan, quien servirá como mentor de los jóvenes.

Kiara Liz describió a los participantes de esta edición como un grupo fuerte que no están dispuestos a ceder la proyección de su estilo. ( Suministrada )

“Las personas que ven la moda desde afuera, que no están cercanos a este ambiente, de repente ven las pasarelas, los diseños completos, ven lo bonito. Pero esta edición de ‘Revelación Moda’ va a llevar lo real y no tan lindo; le daremos más protagonismo a los diseñadores, a sus reacciones, a lo que ellos esperan semana tras semana, que será más fuerte”, resaltó la boricua, que apuntaló que este primer episodio será un “first call” a los competidores, que han realizado una serie de retos previo a su primer encuentro con el temido panel de jurado, compuesto por la “stylist” Claudia Madrid, el diseñador Eddie Guerrero y el relacionista profesional Julio Núñez.

“Tienen un jurado que necesitan impresionar para seguir en la competencia, pero también tendrán la libertad de crear, y no estarán solos, porque la diseñadora Carlota Alfaro, una de nuestras pioneras, servirá de mentora también y es un recurso que no pueden desaprovechar”, expresó.

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Ortega sostuvo, entretanto, que su rol será también conocer las emociones de los concursantes, enterarse de los chismecitos en el atelier, y cuando sea necesario, consolarlos en los momentos más difíciles de la competencia.

“Me siento bastante preparada y emocionada de vivir este reto. Tengo mucho para dar y mucho para aprender”, indicó.

“Muy exótico”

La modelo y actriz afirmó que el público podrá esperar un elenco “muy exótico” en esta temporada de “Revelación Moda”, dejando claro que este detalle será una bendición para algunos y una piedra en el zapato para otros.

“Ellos tienen un estilo muy marcado y lo que he conversado es que muchos de ellos no están dispuestos a ceder en no proyectar su estilo. Será interesante ver cómo ellos llegarán a ese balance de mantener su esencia, pero también estoy complaciendo lo que le gusta al jurado”, compartió.

Pero Ortega indicó que el grupo, compuesto por Antonio Astacio, Rebeca Alvarado, María Alejandra Llopart, Steven Picón, Edrix Casillas, Samson, Carlos Javian, Jennifer Crespo, Isaac Molina y Jean C. De Jesús, se encuentran en una industria con “mucha libertad”.

“Hay muchos estilos que se combinan hoy día, ya no es solo que estás casual, o estas ‘sport’, ahora puedes combinar muchos elementos, puedes ser ‘sport chic’, combinar la ropa deportiva con unos tacos. Ellos tienen esa ventaja de que puedes jugar mucho y el jurado está un poco más abierto sobre esa realidad”, explicó.

“Revelación Moda” se transmitirá desde las 7:00 de la noche por el canal 11.