Tras tres años de ausencia, un “reality” local vuelve a la pantalla chica desde casa nueva.

“Revelación Moda”, el programa ha impulsado el talento emergente en el diseño por tres temporada, llegará a TeleOnce con una propuesta renovada que promete estar llena de creatividad, competencia y grandes figuras de la industria de la aguja.

El espectáculo de telerrealidad estrenará el sábado 11 de abril a las 7:00 p.m, tendrá una duración de dos horas, y contará con 11 diseñadores emergentes que competirán de manera individual y en equipos, enfrentando retos inspirados en tendencias actuales, ingenio y confección.

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En esta temporada, los participantes son Antonio Astacio, Rebeca Alvarado, María Alejandra Llopart, Steven Picón, Edrix Casillas, Samson, Carlos Javian, Jennifer Crespo, Isaac Molina y Jean C. De Jesús, quienes buscarán abrirse paso en la industria de la moda a través de esta plataforma, así como convertirse en el sucesor del modisto Christian Reyes, quien ganó la pasada edición en julio de 2023.

11 concursantes aspiran a ser la próxima revelación de la moda puertorriqueña desde TeleOnce. ( Suministrada )

Esta edición será moderada por la actriz, empresaria y Miss Universe Puerto Rico 2018, Kiara Liz Ortega, quien aportará presencia escénica y una conexión natural con la audiencia.

Pero la producción, a cargo de Maximiliano Paglia y Paola Portilla, traerá de vuelta al diseñador Isaac Johan como copresentador, junto a un panel de jurado compuesto por la “stylist” Claudia Madrid, el relacionista profesional Julio Núñez y el diseñador Eddie Guerrero, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar, retar y guiar a los participantes a lo largo de la competencia.

A lo largo de 13 semanas, 11 participantes demostrarán su talento, disciplina y visión, enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba sus habilidades técnicas, su carácter y su capacidad para sobresalir en un ambiente altamente competitivo.