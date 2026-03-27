“Revelación Moda” se muda a TeleOnce para su cuarta edición
La actriz y empresaria Kiara Liz Ortega será la presentadora de la competencia que pondrá a prueba a 11 diseñadores emergentes.
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Tras tres años de ausencia, un “reality” local vuelve a la pantalla chica desde casa nueva.
“Revelación Moda”, el programa ha impulsado el talento emergente en el diseño por tres temporada, llegará a TeleOnce con una propuesta renovada que promete estar llena de creatividad, competencia y grandes figuras de la industria de la aguja.
El espectáculo de telerrealidad estrenará el sábado 11 de abril a las 7:00 p.m, tendrá una duración de dos horas, y contará con 11 diseñadores emergentes que competirán de manera individual y en equipos, enfrentando retos inspirados en tendencias actuales, ingenio y confección.
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En esta temporada, los participantes son Antonio Astacio, Rebeca Alvarado, María Alejandra Llopart, Steven Picón, Edrix Casillas, Samson, Carlos Javian, Jennifer Crespo, Isaac Molina y Jean C. De Jesús, quienes buscarán abrirse paso en la industria de la moda a través de esta plataforma, así como convertirse en el sucesor del modisto Christian Reyes, quien ganó la pasada edición en julio de 2023.
Esta edición será moderada por la actriz, empresaria y Miss Universe Puerto Rico 2018, Kiara Liz Ortega, quien aportará presencia escénica y una conexión natural con la audiencia.
Pero la producción, a cargo de Maximiliano Paglia y Paola Portilla, traerá de vuelta al diseñador Isaac Johan como copresentador, junto a un panel de jurado compuesto por la “stylist” Claudia Madrid, el relacionista profesional Julio Núñez y el diseñador Eddie Guerrero, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar, retar y guiar a los participantes a lo largo de la competencia.
A lo largo de 13 semanas, 11 participantes demostrarán su talento, disciplina y visión, enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba sus habilidades técnicas, su carácter y su capacidad para sobresalir en un ambiente altamente competitivo.