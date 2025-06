La plataforma de moda San Juan Moda celebra su 30a edición con desfiles en Puerto Rico, República Dominicana, Miami, Orlando y Ciudad de México. El evento integrará el “Puerto Rico Fashion Summit”, un encuentro cumbre que traerá a la Isla a líderes de tendencia de la moda de diferentes partes del mundo.

La apertura de la 30 edición de San Juan Moda comenzó el pasado 2 de mayo con el desfile del diseñador Luis Antonio en el Coliseo de Puerto Rico. El Fairmont Hotel El San Juan, donde nació hace 12 años San Juan Moda, será el escenario principal donde destacados diseñadores locales presentarán sus más recientes colecciones.

PUBLICIDAD

Relacionadas San Juan Moda debuta su edición 30 en el Choliseo

Del 17 al 20 de junio desfilarán los diseñadores Lisa Thon, Rubén Darío, Juan Colón, Texeira, Orlando López by Of Atelier, John John by Alma Brava junto a los desfiles de Moda Kids, Moda Talla Grande, Classique Models by Caridad Fernández y la tan esperada Noche Urbana by Realengo. El cierre de esta 30 edición será el 10 de julio con el diseñador Gustavo Arango. Cada uno presentará propuestas exclusivas que reflejan la diversidad, sofisticación y evolución del diseño de moda en Puerto Rico.

Asimismo, San Juan Moda abre espacios para la nueva generación de diseñadores de EDP University presentado el trabajo de los diseñadores Alexshka Ortiz, Andrea Leoncio, Ashley Ruiz, Gryzmilene González, Isaac Molina, Keren Cruz, Leyda Minier, Mariangelys Cardona, Mariely Colón, Nasheiry Escobar, Paola Rodríguez, Sofía Saldaña, Stephanie Ramos y Valerie Rivera.

“Durante este año histórico, San Juan Moda reafirma su compromiso de impulsar la industria de la moda puertorriqueña y de posicionar a Puerto Rico como un referente del diseño en la región. Será un año de mucha moda y donde los diseñadores lograrán llevar su talento fuera de la Isla. Los diseñadores de la edición de septiembre de San Juan Moda/ Puerto Rico se presentarán en República Dominicana, Miami, Orlando y México. Todos los diseñadores de la próxima edición tendrán esa oportunidad”, anunció el presidente de San Juan Moda, Carlos Bermúdez, mediante comunicado de prensa.

Entre los eventos del 2025 San Juan Moda están el Wet Edition, el Bridal Week, La Noche de las Fabulosas de San Juan Moda y la cuarta edición del reality show Revelación Moda.

PUBLICIDAD

En septiembre, durante la próxima edición de San Juan Moda, además de las pasarelas, el evento incluirá el Puerto Rico Fashion Summit. Este evento incluirá un junte de directores de las pasarelas más importantes de diferentes países, conferencias, paneles y exhibiciones especiales que enriquecen la experiencia de los asistentes y fortalecen el ecosistema creativo de la isla. Durante el evento se presentará en la Isla el desfile de un importante diseñador internacional.

“Celebrar 30 ediciones en 12 años es testimonio del poder de la moda como expresión cultural y económica. San Juan Moda es la marca de la moda en Puerto Rico que ha sido el espacio para presentar propuestas y seguirá siendo la plataforma para elevar a nuestros diseñadores y llevarlos al mundo”, expresó Carlos Bermúdez Urbina, presidente fundador de San Juan Moda.

El 2025 con San Juan Moda promete ser un homenaje al pasado, presente y futuro de la moda puertorriqueña.

Los boletos estarán accesibles escribiendo a bolesjmodapr@gmail.com.