Con motivo de la celebración hoy del Día Internacional del VIH/SIDA, San Juan Moda une su compromiso social al Programa Ryan White y presenta “La Fuerza de la Vida”, un desfile especial que busca honrar la vida, la resiliencia y la valentía de los sobrevivientes que enfrentan esta condición día a día.

El evento se llevará a cabo hoy, lunes, de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. en Popular Plaza en el Distrito T-Mobile, en San Juan.

La iniciativa reúne a 50 diseñadores entre consagrados y talentos emergentes quienes, a través de sus creaciones, rendirán tributo a las historias de lucha, superación y esperanza de los participantes del programa.

“San Juan Moda, con “La Fuerza de la Vida”, reafirma su misión de promover una moda con propósito: inclusiva, consciente y comprometida con causas que enaltecen la dignidad humana”, dijo Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda, mediante comunicado de prensa.

El desfile donde todos los vestidos son rojos culminará con un emotivo gesto colectivo: la formación del Lazo Rojo, símbolo internacional de la concienciación sobre el VIH/SIDA, que representa: apoyo y solidaridad con las personas que viven con VIH, homenaje a quienes han fallecido a causa del SIDA y compromiso con la educación, la prevención y la lucha contra el estigma.

Revelación Moda

Los diez diseñadores de la próxima edición de Revelación Moda vestirán cada uno a tres participantes del Programa Ryan White, utilizando la moda como herramienta de empoderamiento y visibilidad. Ellos son: Antonio Astacio, Carlos Javian, Edrix Casillas, Isaac Molina, Jean Carlos, Jennifer Crespo, Maria Alejandra Llopart, Rebeca Alvarado, Samson y Steven Picón.

Además, el ganador de la tercera edición de Revelación Moda, Christian Reyes, será el diseñador encargado de vestir a los dos hosts de la noche que también son participantes del programa Ryan White.

Entre el amplio grupo de diseñadores locales que vestirán a modelos de Elements Model Agency se encuentran Gustavo Arango, John John, Luis López, Lisa Thon, Stella Nolasco, David Antonio, Lisa Cappalli, Javier Arnaldo, Eddie Guerrero, Sonia Rivera y Joseph Da’Ponte.