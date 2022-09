Las oportunidades en la actuación siguen llegando, y Kiara Liz Ortega disfruta que la vida la siga sorprendiendo.

Si bien le encanta el modelaje, la exreina de belleza puertorriqueña está clara de que su faceta como actriz es la que tiene mayor peso desde que culminó su reinado como Miss Universe Puerto Rico 2018. Una de esas experiencias que se une a la lista de logros es su participación en la galardonada serie The Bay como la “Andrea Collins” para la séptima temporada, que estrena en octubre y estará disponible a través de las plataformas de streaming Amazon Prime, Peacock y Tubi.

PUBLICIDAD

“Es muy importante confiar en el proceso, fluir, a veces, soltar. Creo que lo mejor es soltar todas las expectativas que uno pueda tener y dejar que la vida te siga sorprendiendo, porque así ha sido estos tres años desde que entregué la corona (2019)”, reflexionó en entrevista telefónica desde México, donde trabaja en otro proyecto de actuación.

“Todo lo que ha pasado, nada fue planificado”, sostuvo. “Todo fue poquito a poco, que me siguieron apareciendo las oportunidades. Pero de repente hay que dejarse fluir con la vida y saber escoger qué cosas suman a mi carrera y qué cosas no”, añadió haciendo referencia a propuestas que ha rechazado por entender que no abonan a su resumé actoral.

La audición para The Bay, dirigida por Gregori J. Martin, la realizó el año pasado. “Como para agosto hice casting desde México, entonces me indicaron que estaba entre las finalistas. Me llamaron para el call back, y me quedé con el personaje”.

Aunque es la primera vez de Kiara Liz en la serie, el mismo papel fue interpretado en la cuarta temporada por la actriz Chasty Ballesteros. “Ahora para el season siete, que es el que viene ahora, hubo un re cast del personaje y ahí es que entro yo en el mismo papel”, mencionó, y confesó desconocer la razón por la que Ballesteros no continuó con el personaje.

La artista manifestó con entusiasmo cuánto disfrutó interpretar a “Andrea”, por ver en la caracterización una propuesta diferente, además de formar parte de una producción que cuenta con 23 premios Emmy, de 56 nominaciones.

PUBLICIDAD

“Es una periodista de Bay City que trabaja en un canal de televisión. Es una mujer puertorriqueña. Es una mujer fuerte, comprometida con su trabajo. Es muy curiosa, muy decidida y muy segura de sí misma”, admira. “Se adentra en toda esta historia como periodista, en todos los misterios de esta familia de Bay City, en lo que se ven envueltos, intrigas, escándalos y otros secretos familiares. Ella es la encargada de dar a conocer todo lo que está pasando en esta familia. Es un personaje que a mí, en lo personal, me encanta porque es una mujer latina, es una mujer puertorriqueña y es bonito poder interpretar personajes como estos, que son personajes que muestran a la figura de la mujer equivalente a la del hombre. Ella sabe que lo que ella tiene para ofrecer, su inteligencia y su conocimiento”.

Esta temporada repite al actor Kristos Andrews como protagonista y, además, en el reto de presentarse como héroe y como villano. También, el elenco cuenta con el cantautor Draco Rosa como el detective “Cordero Castro”. “Este season se grabó el año pasado en Los Ángeles y parte se grabó en Puerto Rico”, resaltó con orgullo. “Gregori es puertorriqueño, así que con eso ya conectamos mucho”, dijo sobre el director criado en Nueva York, cuya familia es oriunda de Aguadilla.

“En el momento en que llegué al set estaba muy nerviosa porque era la primera vez trabajando en un set en Los Ángeles. Mi primera experiencia filmando para una producción de Hollywood fue Panama, pero la grabamos en Puerto Rico”, recordó sobre el filme que se rodó en 2020, y que cuenta con el veterano Mel Gibson en el reparto.

PUBLICIDAD

“Gregori me ayudó mucho. Estuvo conmigo en todo momento. Como director es excelente. Es uno de esos directores que te dicen ‘vamos a hacer la escena de tal manera’ y te explica la razón. Me enseñó varios truquitos. Sigo aprendiendo y eso se me queda como aprendizaje para aplicarlo a futuras experiencias”.

Su papel de “Rosita” en la serie de streaming La mujer del diablo se suma a los trabajos fílmicos en lo que va de año. “Ahora estoy en otro proyecto (en México) para la televisión, pero no puedo decir mucho”, dijo con cierta timidez. “Pero sigo con la meta trazada de llegar a Los Ángeles y establecerme allí. Yo creo que es lo más difícil que se me ha hecho. Desde antes de Miss Universe Puerto Rico, cuando trabajaba en un restaurante, yo estoy acostumbrada a trabajar y cobrar mi dinero semanalmente, y el hecho de soltar mi trabajo e irme a Los Ángeles así (sin una estabilidad laboral) es lo que me da un poco de miedo”, confesó.

Mientras, continúa enfocada en prepararse al máximo para dar un trabajo de altura en cada oportunidad. “De repente te llegan muchos castings, pero a lo mejor te consideran solo para dos o tres porque hay habilidades que debe tener el actor, por ejemplo, saber correr motora, baile, canto. Aprovecho cada ratito para aprender. Ahora estoy aprendiendo portugués”, dijo con entusiasmo la artista, quien el mes pasado denunció el estado de deterioro de la escuela especializada en teatro José Julián Acosta y Calbo, en el Viejo San Juan, donde cursó estudios. Kiara Liz, junto con padres, maestros, estudiantes y otros voluntarios, colaboró en el proceso de hacerla apta para el regreso escolar. “Me he convertido como en madrina de esa escuela y quiero seguir ayudando a reconstruir”.

Elogia su desempeño

El director Gregori J. Martin manifestó a Primera Hora lo complacido de contar con la exreina de belleza dentro del elenco.

“Muy feliz de tener a Kiara en ‘The Bay’ como la reportera emprendedora ‘Andrea Collins’, nuestra versión de ‘Lois Lane’”, comparó. “Kiara está fenomenal en el papel y su química con Kristos es electrizante. Iluminan la pantalla juntos y no pueden esperar a que los fanáticos del programa los vean en acción”, añadió. “Como puertorriqueño, también me encanta el hecho de que Kiara sea puertorriqueña también”.