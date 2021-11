Su personaje en la comedia romántica Millonario sin amor guarda similitudes con su manera de ser. Sin embargo, para Kiara Liz Ortega representó una tarea con ciertos retos en la faena de hacer creíble su papel como “Daniela”.

La exreina de belleza se muestra complacida con plasmar en pantalla una caracterización con la que se identifica en muchos sentidos. “Es una chica luchadora, perseverante y le gusta ganarse las cosas por sí misma”, dijo al describir a la protagonista de la película que estará disponible a partir del próximo 19 de noviembre a través de plataforma de streaming en español Pantaya, tanto en Puerto Rico como Estados Unidos.

“No fue fácil. Tantas similitudes me hicieron pensar desde un principio que iba a ser fácil, como que lo subestimé, creí que iba a ser fácil porque se parece mucho a mí. Pero cuando empezamos a filmar la película, en ese primer día de filmación, de repente digo ‘no, pero soy fuerte de carácter, yo, Kiara, y de repente le estaba dando a ‘Daniela’ cosas que cambiaban la esencia del personaje’”, confesó pensativa mediante videollamada desde México. “Tuve que detenerme y pensar y distinguir qué cosas le puedo dar y qué cosas yo no le puedo dar, no porque sean malas, sino porque simplemente cambian la esencia del personaje”.

La trama presenta a “Juan Pablo” (Fabián Ríos), propietario de un canal de televisión, que se enamora de “Daniela”, una aspirante a actriz. “Queda enamorado de ella, amor a primera vista”, describió. “Es un millonario que lo tiene todo, tiene carros, mujeres, dinero, pero no tiene amor”, agregó sobre la trama del proyecto que incluye a Ximena Córdoba, Juan Pablo Llano y Yuly Ferreira como parte del elenco. Su atracción por ella lo motivará a esconder su verdadera identidad para hacerse pasar por un hombre con menos recursos económicos en la aspiración de enamorarla. Sin embargo, cuando la realidad sale a relucir, se complica el panorama para el empresario.

“El personaje de ‘Juan Pablo’ muestra ese cansancio y frustración y la decepción de lo que estaba siendo su vida en ese momento”, dijo. “Es una película muy bonita, con un mensaje muy lindo, que no todo lo importante es lo material”, resaltó, y enfatizó que “el final de la película es inesperado”.

La actriz se muestra un tanto pensativa sobre si en la vida real perdonaría a un enamorado que obrara de modo similar en la intención de conquistar su corazón.

“Él tenía estas otras novias que se aprovechaban de su dinero y de la posición que tenía, y no quería atraer a otra persona de manera igual, entonces se mostró en un lado más humilde a ver si esta persona (‘Daniela’) caía y se enamoraba de ese lado de él, y cuando se enamoró, le toca decirle la verdad”, analizó. “Cuando ves la vida de este personaje, ‘Juan Pablo’, te das cuenta de lo miserable que es y piensas en por qué lo hizo”, añadió. “Conociendo el lado de la otra persona, por qué lo hizo, y los motivos que lo llevaron a mentir de esta manera, creo que sí lo perdonaría”.

No se quita

La también modelo sigue enfocada en fortalecer sus aspiraciones en la actuación, a la que además de experiencia en el teatro, se añade su participación como “Camila” en la producción cinematográfica estadounidense Panama, que no ha estrenado.

“A principios de año me mudé a México para empezar clases de actuación en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa”, rememoró con cierta nostalgia. “Estamos en noviembre y termino en diciembre”, celebró, pero confesó su cansancio en el proceso.

“Ha sido un proceso algo complejo porque es escuela, trabajo, familia, descanso… Son muchas cosas y uno tiene que aprender a dividir el tiempo, muchos sacrificios de que a lo mejor no puedo ir a tu cumpleaños porque tengo que estudiar este libreto. O de repente llego cansada de la escuela y me llega un casting para el día de mañana y a esa hora, la que sea, tengo que ponerme a estudiar y grabarlo”, expresó Miss Universe Puerto Rico 2018.

“Hay momentos en los que digo ‘ya no puedo más, estoy cansada’, pero de repente, eso me dura como unos minutos, y cambio el chip, ‘yo sí puedo, este es un reto y lo voy a lograr’”, resaltó confiada. “Estoy tan contenta, agradecida, porque ha sido un año difícil, pero gracias a Dios he podido con todo”.

Mudarse a Los Ángeles (California) forma parte del plan que la mantendrá un tanto alejada de los suyos.

“Allá se pueden hacer muchas cosas para el mercado americano y el latinoamericano”, sostuvo complacida. “Este año, recientemente, tuve la oportunidad de grabar unos episodios para una serie americana y eso me abre las puertas para un próximo season (temporada)”, celebró sin entrar en más detalles.

La Navidad la pasará con los suyos, aseguró con una amplia sonrisa.

“Voy a celebrar la película, la graduación y pasarlo con mis familiares y amistades, pasarlo al máximo y (hacer trámites) para esa mudanza a Los Ángeles”, expuso, y confesó que por ahora tener una relación de pareja no es una prioridad.

“La verdad que sería un poco egoísta de mi parte tener a alguien y no poderle dedicar el tiempo que a la mejor la persona quiere, porque tengo que estudiar o trabajar. Prefiero estar solita, enfocada”.