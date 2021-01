Su interés en la actuación va muy en serio.

Destacarse a nivel profesional en esta rama es un anhelo que la exreina de belleza Kiara Liz Ortega Delgado tiene claro hace un tiempo. Como parte del proceso, el año pasado fue a México a tomar clases en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa para continuar fortaleciendo sus habilidades, oportunidad que retomó a mediados de enero de este año.

A la experiencia se añade su participación como “Camila” en la producción cinematográfica estadounidense Panama, protagonizada por los actores Cole Hauser y Mel Gibson, que intercala el drama con la acción.

“Cuando terminé mi entrenamiento en el CEA, yo pensaba ir a Puerto Rico a pasar las navidades completas”, compartió a Primera Hora en entrevista telefónica desde Ciudad México. “Hice el casting para la película, y me escogieron para uno de los personajes, así que no fueron vacaciones”, confesó entre risas sobre el periodo de filmación del que formó parte en diciembre en la Isla.

La trama presenta a un exinfante de marina (Hauser) que es enviado de manera encubierta por su excomandante (Gibson) para realizar un trato de armas con adversarios en los que no puede confiar.

“Fue una experiencia única, nueva para mí, totalmente”, manifestó emocionada, y compartió que las audiciones para el filme de Yale Productions se dieron de manera virtual por el protocolo de prevención por el COVID-19. “Me contactaron y me dijeron que cumplía con un perfil que estaban buscando para la película”, dijo sobre el momento, en el que aún estaba en México. “Hice el casting lo mejor que pude de la mano de mi coach Juan Carlos Morales, pero no me esperaba que me iban a llamar para un call back. Simplemente, quería tener la experiencia”, repasó, y expresó que la segunda ocasión se dio mediante un encuentro en video con el director Mark Neveldine.

“Al otro día me llaman para decirme que el personaje era mío. Reaccioné superemocionada. Me acuerdo que en ese momento estaba en un camerino de Televisa y los maquillistas no sabían por qué estaba gritando”, confesó entre risas. Si bien señaló que aún no podía abundar mucho sobre su personaje, reveló que “es algo bien diferente a la Kiara que todo el mundo conoce”.

Por otro lado, su experiencia reciente en México ha fortalecido su aspiración por sobresalir como actriz.

“Estuve casi tres meses tomando clases de conducción y de actuación”, afirmó, a la vez que repasó que los inicios de su preparación comenzaron en Puerto Rico. “Llegar y conocer cómo se hace una audición aquí en México para televisión, el estar frente a las cámaras, ha sido una experiencia única. He aprendido un montón. Me encantaría poder hacer de la actuación mi carrera profesional”, enfatizó Miss Universe Puerto Rico 2018, quien no descarta continuar laborando en el campo del modelaje.

Dentro de su enfoque, reflexionó sobre lo que la lleva a concluir que se trata de una decisión correcta. “Cuando tú encuentras algo que te mantiene todo el tiempo como en jaque, que te mantiene todo el tiempo en un constante reto. Cuando despiertas en la noche pensando en algo y diciendo ‘es mi trabajo’, pero es algo que te gusta, es algo que te apasiona, eso hay que valorarlo mucho, y eso lo encontré en la actuación”, mencionó convencida, y reveló cuánto disfruta conocer a fondo un personaje para su representación.

“Cuando haces un casting y te envían el perfil del personaje, tienes que hacer un estudio de cómo es ese individuo para poder interpretarlo. Eso me gusta mucho”.

Al momento de la entrevista, Kiara reveló que en Ciudad México estaban bajo “semáforo rojo por el alto nivel de contagios (por el COVID-19) y todo el mundo está en sus casas”, razón por la que la mayoría de las clases las está tomando de manera virtual.

Con un receso en el amor

Kiara Liz confesó que en asuntos de romance, existe una pausa que no le interesa interrumpir por ahora tras culminar la relación con el cantante Juan Vélez.

“Hace meses que no estamos juntos”, aclaró. “Terminamos bien. En realidad, fue una decisión de los dos. Decidimos que era mejor terminar la relación. Terminamos como amigos pero no estamos en constante comunicación”, declaró, y se mostró enfática en centrar su atención en sus aspiraciones profesionales.

“Ya yo decidí que este año voy a estar solo enfocada en mis estudios, a estar más concentrada y enfocada. Lo que quiero es concentrarme en mí y ser egoísta con mi carrera”.

Por otro lado, la exreina de belleza valoró la oportunidad de disfrutar unos días de vacaciones en Colorado a principios de año.

“Desde que gané Miss Puerto Rico yo no había tenido el tiempo de tener unas vacaciones por placer. Todos los viajes eran de trabajo”, describió. “Tengo unos amigos en Miami (Florida) que planificaron el viaje y no lo pensé dos veces para ir con ellos. Fuimos a esquiar, hacer snowmobile. Fue mi primera vez con la nieve”.

Durante su estadía, Kiara aprovechó para retar al frío y posar en bikini. “Estoy rebelde”, dijo entre risas al ser consciente de las bajas temperaturas. “Pero fue solo para tomarme la foto y ya”.