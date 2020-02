Fueron muchos cosas que tenía en mente a la hora de hacer este baile y viendo el video bien... lo di todo, como debía hacerlo. Soy del tipo del persona que veo todo como una crítica constructiva y más que tomarlo a mal lo veo como algo bueno, como un reto que si trabajo puedo lograrlo. Peroooo.... Soy SUPER segura cuando sé que estoy bien y en este caso, este baile me encantoooo ❤️❤️❤️ Con criticas o sin criticas esta fue una Kiara que la pista de @miraquienbaila no había conocido y por eso me doy un high five. Por que si yo no lo hago quien lo hará??? Estoy nominada nuevamente así que cuento con ustedes para poder seguir en la competencia. Recuerden entrar a Univisión.com/conecta y votar. Ayudándome a mi ayudan a mi fundación @eltrotamundos ❤️❤️❤️