Cada vivencia la abraza como parte de un camino de aprendizaje.

El actor y comediante Kiko Blade prefiere nutrirse de las experiencias que van forjando su diario vivir para, además de ganar conocimiento, buscar el modo de compartirlas y crear una conexión con el público que lo sigue.

“Siento que estoy creciendo más como persona. Estamos evolucionando”, reveló a Primera Hora el artista, quien se integró al espacio de comedia “El Remix” (Wapa TV) como libretista en 2015, y como parte del elenco en 2016.

“El COVID, la pandemia, la pérdida de alguien tan cercano”, dijo haciendo referencia a su entrañable amigo, el actor Albert Rodríguez, quien falleció en marzo. “A veces siento que estoy creciendo mucho como persona y ese mismo crecimiento quiero llevarlo de la mano de mi profesión, de mi pasión, que es el hacer a reír a la gente”.

Algunos de esos momentos los compartirá en su próximo stand-up comedy virtual Kiko Blade: 33, pautado para el próximo 23 de mayo a las 8:00 p.m.

“Voy a hablar de mis 33 años. Voy a hablar de la foto del arte principal del show, que estoy en una camilla como un paciente. Voy a hablar de mis experiencias quirúrgicas, que he tenido varias a través de mi vida”, dijo sin querer adelantar cuáles, y añadió que abordará “otros temas sociales y humanos, de la vida”.

La presentación también incluirá sketches con artistas invitados como Eyra Agüero Joubert, Maurim Chiclana y Jorge Blanco, entre otros, y números musicales. Además, la transmisión pregrabada estará subtitulada y contará con un intérprete de señas.

“Es importante hacer este esfuerzo. El mismo tren automático de nuestra vida no nos hace pensar en eso y en el show anterior, 1 d.C., que hice en enero, dije ‘¿cómo puedo llegar a más público?’, y ahí pensé incluirlos. A partir de ese show voy a tratar de hacer siempre este esfuerzo, incluir a las personas de la comunidad sorda para que disfruten de un show”, resaltó el también dueño de Koka, una gran danés de tres años que nació sorda.

“Me habían informado que los gran danés albinos nacen sordos o ciegos por obligación. Es rara la vez que nacen saludables. A través del tiempo nos hemos estado comunicando con señas y esas señas se las estoy enseñando a los hermanitos nuevos”, agregó sobre la llegada a la casa de Kako, de cinco meses, y Kuka, que nació en enero.

Estricto confeso de la limpieza, reveló que se trata de un reto mantenerlos dentro de la casa y más en la etapa de entrenamiento de los dos pequeños para hacer sus necesidades afuera.

“No puedo bregar. Le cayó una gota de orín al piso, y me vuelvo loco”, afirmó entre risas. “Si llego a las 2:00 de la mañana y el balcón está todo orinado, así mismo con el amor que les tengo a esos perros, a las 2:00 de la mañana me pongo a barrer, a mapear y me acuesto a las 4:00 de la mañana”, compartió. “Ellos alrededores de la casa me hacen boquetes, hoyos, hay tierra, y yo todos los días echo la tierra para atrás donde va, en su lugar”.

Motivado con el Muay Thai

El comediante se siente entusiasmado con los resultados desde que comenzó un régimen de ejercicios en noviembre del año pasado.

“Empecé para bajar de peso, para mejorar la estamina, tener soltura, agilidad, todo”, compartió. “Gracias a Diriel Mulero, que es mi entrenador personal, llevo 15, 16 libras ya perdidas”, celebró, y mencionó cómo se interesó en la disciplina de combate de origen tailandés Muay Thai.

“Dentro de la evolución, de seguir enfocado y hacer otras cosas que ejerciten a uno, él empezó a coger Muay Thai y me lo sugirió (con su coach)”, expuso. “Yo en mi vida nunca he dado un puño. Nunca he tenido problemas con nadie en mi vida, así que también para mí es un proceso aunque sea (pegarle a) un saco. Es un proceso en el que estoy rompiendo una barrera”, resaltó, y compartió los beneficios que ha encontrado en el proceso

“Me gusta porque es una cuestión de enfoque. Es un entrenamiento duro. Cansa, sudas y me ayuda a mantener la coordinación que ya tengo por el teatro, las lecturas y la memoria. Estoy experimentando otra cosa en mi vida que nunca hecho y sacando provecho bien chévere”.

Por otro lado, el intérprete de personajes como “Yeska Suania” y “Guarionex” en El Remix habló de los retos de hacer reír en momentos de la pandemia.

“Todavía seguimos con mascarillas, nos hacemos las pruebas, ya nos estamos vacunando. Seguimos comoquiera con el cuidado. Estamos todavía técnicos y artistas solos en el estudio, sin público, pero sin dejar caer la bolita de la alegría”, destacó con entusiasmo el también libretista.

“Lo importante es que la gente se sienta aliviada de alguna manera, que salgan ese tren de pensamiento diario, de las cargas y las noticias que vemos en las redes. Lo importantes es sacarlos de esta presión, aunque sea una hora”.

Boletos para Kiko Blade: 33 a través de PRTicket.com.