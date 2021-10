Ciudad de México. - Como pocas veces se le ha visto, la socialité Kim Kardashian habló con ironía en el programa “Saturday Night Live” sobre diversos aspectos de su vida, como su video porno, sus hermanas y hasta de su divorcio con el rapero Kanye West.

“Lo sé, me sorprende verme aquí también”, dijo y después se desató: “Quiero decir, no he tenido un estreno de película en mucho tiempo”, haciendo referencia al video sexual filtrado hace varios años por su entonces pareja, Ray J.

Asimismo señaló, deseaba la miraran más que un símbolo sexual, pues era más que “una cara bonita... y buen cabello, y gran maquillaje, y grandes tetas y un trasero perfecto. Básicamente, soy mucho más que esa foto de referencia que mis hermanas les enseñan a sus cirujanos plásticos”, se burló.

Y sobre su exmarido manifestó: “Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos [...] si me he divorciado de él, parece que está claro que fue por un único motivo: su personalidad”.