A Wes Ball, cuando era niño, le fascinó la película original “The Planet of the Apes”, pero nunca imaginó que un día llegaría a hacer la suya propia. Ni siquiera se lo podía imaginar cuando le ofrecieron inicialmente la oportunidad de continuar la historia de la Tierra dominada por chimpancés, orangutanes y gorilas en “Kingdom of the Planet of Apes”, que estrena hoy en Puerto Rico.

En ese momento, Ball había estado trabajando durante años en una película de animales parlantes muy diferente, “Mouse Guard”, una historia épica de fantasía protagonizada por roedores que empuñan espadas. De modo que cuando el proyecto repentinamente se cayó era difícil para él pensar en trabajar en otra cosa, menos que menos en la continuación de “Rise of the Planet of the Apes” (2011), “Dawn of the Planet of the Apes” (2014) y “War for the Planet of the Apes” (2017).

PUBLICIDAD

Pero dado que “Mouse Guard” era producida por Matt Reeves (que dirigió las últimas dos películas de la saga de los simios) y que Andy Serkis sería el protagonista (quien había interpretado el papel protagónico de César) y, además, que la película iba a utilizar la misma tecnología de captura de movimiento que se usó en “Mouse Guard” para dar vida a sus ratones, Ball parecía la persona ideal para la tarea, especialmente después d el éxito de las tres películas de la trilogía “Maze Runner” (2014-2018).

Resultó que el realizador de pronto se encontró imaginándose una versión de ese mundo muy diferente, interesante y emocionante. Una versión tan tentadora que supo que tenía que dirigirla y llevar el mundo de los simios a un nivel nuevo e inesperado.

Antes de hacer esta película, ¿hasta qué punto era fanático de la franquicia “The Planet of the Apes”?

Estuve viendo estas películas toda la vida. Cuando era niño vi muchísimas veces la película original “The Planet of the Apes” de 1968. Algo extraño que un niño vea una película vieja tantas veces. Y, obviamente, las últimas tres películas fueron geniales. Así que fue un reto muy grande para mí.

¿Por qué le gustó tanto la película original?

El comentario social probablemente era demasiado para comprender cuando era niño, lo que me encantaba era la creación de ese mundo. Me encantaba transportarme a ese mundo. Obviamente, sé que el poder de esas películas es que cuentan una historia muy humana, pero usan a los simios para hacer un análisis de la humanidad. Tratamos de mantener eso en esta película. Creamos una cultura, un lugar y una realidad, pero al mismo tiempo tratamos de hablar sobre lo que significa ser humano.

PUBLICIDAD

¿Cómo se incorporó como director de esta última entrega?

La historia comienza con “Mouse Guard”, porque ahí conocí a Matt (Reeves). Y ahí comencé a trabajar con la tecnología de captura de movimiento. Así que hablaba mucho con Matt sobre todo ese proceso y luego fue cancelada. No tuve mucho tiempo para lamerme las heridas porque casi inmediatamente, Emma Watts, que era la presidenta de Fox, me llamó aparte a mí y a mi socio de producción, Joe Hartwick, y nos preguntó si queríamos hacer la próxima película de “The Planet of the Apes”. Yo le dije que no me interesaba, pero como una semana más tarde, se me ocurrió la idea de cómo podía encararla.

¿Cuál fue esa idea?

Que no teníamos que abandonar el legado de César que estaba presente en esas tres películas. Queríamos dar un gran paso adelante en el tiempo y preguntar: ¿qué pasó con su legado? Hubo una especie de época oscura desde que César muere y comienza nuestra película, y hay un mundo totalmente nuevo por descubrir. Después, se me ocurrió la idea de hacer una historia más joven esta vez, más como una aventura de maduración personal, con un personaje principal, Noa (Owen Teague), que es muy ingenuo e inocente y aprende con la aventura que vive.

¿Qué nos puede decir sobre el personaje de Freya Allan, “Mae”, y por qué la eligieron a ella?

En la última película, “War for the Planet of the Apes”, vimos lo último del hombre inteligente. Esencialmente, los humanos se volaron en pedazos a sí mismos. Así que llegamos a nuestra película y los humanos son salvajes, no saben hablar, son una versión disminuida de lo que reconocemos como seres humanos. Se convirtieron en animales, y los simios se convirtieron en humanos. Ella tiene un rostro maravilloso y encaja a la perfección en este mundo de ciencia ficción. Es una criatura salvaje cuando la vemos por primera vez y luego se convierte en una parte muy importante de la historia.

PUBLICIDAD

Esta película se llama “Kingdom of the Planet of the Apes”, cuéntenos sobre el rey.

Se llama Próximus César y lo interpreta Kevin Durand. Es el primer rey simio o al menos él quiere ser rey. Está muy enamorado de la historia de los humanos y lo que crearon, y está aprendiendo de sus éxitos y también de sus errores. Él, obviamente, también tiene una idea de quién era César. Siempre pensé que ese personaje tenía algo de Gengis Kan: la idea de conquistar todos esos grupos diferentes y aunarlos en un solo grupo por el bien de todos. Tiene esta idea grandilocuente de lo que los simios podrían llegar a ser y está dispuesto a impulsar esa evolución. Y por ello, como se podrán imaginar, todo eso generará chispas.

En el tráiler, parece que vuelan chispas, literalmente, ya que los gorilas usan lo que parecen ser armas de electrochoque.

Sí. Hay una idea interesante en esta película, que Próximus César estuvo explorando lo que quedó del mundo humano y redescubrió la electricidad, de modo que es capaz de fabricar esa arma de electrochoque rudimentaria a partir de unas pilas viejas. El cobre se convirtió en su oro, esencialmente, y se puede ver que tiene pequeñas placas de cobre sobre todo el cuerpo.

Además de las películas anteriores de la saga, ¿cuáles fueron las mayores influencias en cuanto a la estética visual y el tono?

“Apocalypto” fue, definitivamente, una película que influyó mucho en mí, porque es una historia muy simple de un personaje al que lo sacan de una existencia perfecta y lo arrojan a una aventura en la que se encuentra con un mundo más amplio. Otras son el tipo de películas con las que yo me crié. Hay elementos de “Star Wars”, en cuanto a la creación de mundos, también de “The Lord of the Ring”, de “The Last Samurai”, todo ese tipo de películas. Y yo soy superfanático de “Avatar”. Lo que hizo Cameron con la tecnología y la amplia sensibilidad de su narrativa es muy interesante.

¿Tiene la intención de hacer más entregas de la saga The Planet of the Apes?

Diré lo siguiente: cuando hice “Maze Runner” no estaba planeando hacer las dos que le siguieron. Pero me encontré en un lugar en el que sentí una sensación de responsabilidad y no quería dárselo a otro para que lo arruinara. En “Kingdom of the Planet of the Apes” creo que lo pasamos muy bien en el estudio y con todo el equipo. Fue genial. Así que comenzamos a hablar de la próxima película y cómo nos gustaría que fuera. Como dije, esta película es diferente a las anteriores, pero espero que sea lo suficientemente parecida como para que sea una parte coherente de este legado tan largo del que estoy muy orgulloso de haber sido parte.