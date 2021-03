El amor por tierra boricua nació en el actor Kristos Andrews hace unos años, cuando interpretó a un puertorriqueño en el filme The Southside.

El proyecto fílmico de Gregori J. Martin, lanzado en 2015, representó un paso firme en su aspiración por actuar luego de delegar a un segundo plano su interés en seguir destacándose como campeón de skate o patineta.

“La meta era convertirme en un atleta profesional”, rememoró el actor en entrevista con Primera Hora a semanas de trabajar en la Isla en la filmación de la película de acción Killing Field, que cuenta con la actuación de Bruce Willis. “Pero eso cambió un poco. Conocí a Gregori y nos convertimos en hermanos y empezó a enseñarme el negocio de la industria del filme, y me comenzó a reclutar para proyectos”, añadió sobre su conexión con el cineasta de ascendencia puertorriqueña criado en Nueva York, quien entonces lo escogió para el papel de Robert Areizaga, Jr. La historia inspirada en hechos reales, que también cuenta con la actuación de la fallecida actriz Miriam Colón, está basada en el asesinato de un primo de Martin, a manos de una pandilla en la ciudad neoyorquina.

“Fue una experiencia muy especial. Cambió mi vida por completo”, dijo Andrews, quien cuenta con galardones como skater, incluyendo primer lugar en uno de los eventos de los X Games en 2007.

En un inicio, la familia de Areizaga no estaba complacida con la idea de que el actor británico-estadounidense interpretara al puertorriqueño.

“Al principio estaba escéptico como todos los demás. Nunca había tenido un rol principal antes. Yo era un surfer de California y pasé a convertirme en puertorriqueño con un personaje de las calles de Nueva York. Era definitivamente una transformación, pero Gregori creyó en mí y la familia terminó creyendo en mi trabajo”, afirmó el artista, quien antes del filme había tenido apariciones con personajes secundarios en series como iCarly y The Industry, entre otras.

Desde entonces, ha visitado Puerto Rico en cuatro ocasiones, y cada vez le sirve para enamorarse de los encantos de la Isla. Al hablar de su fascinación por el suelo boricua, los elogios no paran, en especial por la gastronomía.

“La primera vez que vine fue para un cumpleaños de Gregori, con un grupo. De eso hace como tres o cuatro años”, repasó el actor, reconocido por su elogiada actuación en la serie The Bay. “Me encanta Puerto Rico. Es hermoso, bello. El clima es tan agradable, su gente, los paisajes son maravillosos. La comida es deliciosa”, apuntó el artista, quien confesó su fascinación por los bacalaítos fritos, las alcapurrias, la serenata de bacalao y los diversos platos a base de plátano como “los tostones y los amarillos”. También confesó ser amante del coquito y los pasteles.

El actor, quien reveló que en esta estadía de trabajo ha visitado destinos turísticos en Fajardo, Río Grande, Carolina y el Viejo San Juan, llegó hace menos de un mes como parte de la filmación de Killing Field, en la que por primera vez le da vida a un villano.

“Es bien diferente lo que acostumbro actuar. Estoy acostumbrado a interpretar al chico bueno, que está pendiente a los demás, que lo hago y lo disfruto por que se da natural”, comparó. “Este personaje es muy poderoso, muy fuerte, y es muy malo”, dijo sobre “Michael”. “De hecho, es el más malo de la película”, resaltó, y compartió lo complejo de adentrarse en su piel.

“Es difícil porque tengo que dedicar horas para prepararme para lograr hacer una transición apropiada, que resulte creíble. Fue un reto”.

Kristos también mencionó cuánto disfrutó la oportunidad de trabajar con Willis en el filme que muestra a la estrella de Hollywood como un policía condecorado y a su colega en un enfrentamiento con unos criminales en una granja por asuntos de narcotráfico.

“Siempre me han gustado las películas de acción. Siempre me ha gustado el trabajo de Bruce Willis. Mis padres ponían sus películas cuando yo era un niño y trabajar con él es vivir un sueño hecho realidad. Es un gran compañero de trabajo. Fue grandioso trabajar con él. Fue bien respetuoso con mi trabajo y realmente aprecio eso”, señaló el actor, protagonista del filme romántico The Magic, que estrenará en unos meses, y que cuenta con la presentadora mexicana Alejandra Espinoza.

“Hago el papel de ‘David Kane’”, dijo sobre el filme dirigido por Gregori J. Martin que presenta la historia de un abogado que ha perdido el espíritu navideño y el interés por volver a enamorarse.

“Fue muy agradable trabajar con Alejandra. Es hermosa por dentro y por fuera y nos convertimos en grandes amigos durante el proceso de grabación. Tiene una energía muy agradable. Y es una historia bonita en la que se resaltan tradiciones puertorriqueñas”, describió el actor, convertido en la primera persona en la historia en ganar diez galardones Emmy antes de los 30 años con facetas que abarcan la actuación, producción y dirección. Al repasar estos logros, rememora la influencia de su mamá, Catherine Andrews, fallecida en 2017.

“Actuar fue un sueño que tenía desde niño pero no lo veía posible. Me quedé como atleta hasta mis 18 ,19 años. Pero siempre tuve la motivación de mi mamá, de creer en mis sueños y trabajar por ellos. Requiere trabajo duro y persistencia, y a la vez, estar pendiente a la gente que te cuida en el proceso, agradecer y dar, en vez de solo recibir”.