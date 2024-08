Daisy Ridley, la estrella de “Star Wars”, reveló que el año pasado fue diagnosticada con la enfermedad de Graves, poco después de que su médico le insistiera para que viera a un endocrinólogo.

En una nueva entrevista con Women’s Health, la actriz de 32 años dijo que se enteró de su trastorno autoinmune después de experimentar sofocones, fatiga, un ritmo cardíaco acelerado, pérdida de peso y temblores en las manos. “Pensé, ‘bueno, acabo de interpretar un papel muy estresante, seguro es por eso que me siento mal’”, dijo refiriéndose a que los síntomas los empezó a experimentar después de filmar la película “Magpie”.

Según relató, fue cuando le comentó estos síntomas a su endocrinólogo que el médico que le dijo que tenía la sensación de que se trataba de Graves. Esta enfermedad hace que la glándula tiroides produzca demasiada hormona tiroidea.

Aunque la enfermedad de Graves no tiene cura, Ridley toma medicación a diario, lo que la hace sentir mejor, y tuvo que ponerse más estricta con su dieta y el ejercicio. “No soy súper estricta al respecto, pero en general reducir el gluten me hace sentir mejor”, dijo durante la entrevista la actriz que ha sido vegana desde hace años.

“Antes no me daba cuenta de lo mal que me sentía. Luego miré atrás y pensé: ‘¿Cómo hice todo así?’”, dijo reflexionando sobre los cambios que ha implementado y que la han llevado a sentirse mejor.

La intérprete experimentó otros síntomas además de los físicos. Tuvo cambios en su carácter, sintiéndose irritable y emocionalmente inestable, según recogió La Vanguardia. “Fue curioso, yo pensaba que estaba enojada con el mundo, pero resulta que todo funciona tan rápido que no puedes relajarte”, explicó.

Además, Ridley incorporó en su rutina actividades como saunas infrarrojos, crioterapia, masajes y acupuntura. “Siempre me preocupé por la salud, pero ahora intento preocuparme más por el bienestar general”, explicó. “Hago bastantes cosas holísticas, pero también entiendo que es un privilegio poder hacer esas cosas”, agregó.

“La enfermedad de Graves -forma más común de hipertiroidismo- es causada por la presencia de anticuerpos en la sangre, los cuales estimulan a la glándula tiroides a crecer y a segregar exceso de hormona tiroidea”, explicó la doctora Negueruela a La Nación de Argentina.

Para la especialista, este tipo de hipertiroidismo tiende a ocurrir en familias, por lo que es una condición hereditaria. Sumado a esto, destaca que algunos síntomas recurrentes de la enfermedad son que los ojos se vean grandes por la retracción de los párpados superiores y/o protrusión de uno o ambos ojos, e inflamación en la parte anterior del cuello debido a un agrandamiento de la glándula, comúnmente conocido como “bocio”.

Además de la enfermedad de Graves, Ridley también ha tenido otros problemas de salud. En enero reveló que le habían salido úlceras en el estómago debido a la “locura” de formar parte del elenco de “Star Wars”. En tanto, la estrella padece endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, y como consecuencia de esto, también experimentó problemas cutáneos debido a los desequilibrios hormonales provocados por el síndrome.

“Todos luchamos contra algo que los demás no pueden ver, y encontrarnos con gente con amabilidad, gracia y calidez es lo máximo que podemos hacer”, aseguró con respecto a sus problemas de salud. “Ser humano es muy incómodo. Muchas veces es jodidamente difícil. Pero, en última instancia, intentarlo es tener éxito”, dijo reflexionando sobre la vida y la existencia.