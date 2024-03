“La bóveda de TeleOnce” estrena temporada en nueva casa El programa ya no se transmitirá desde The Mall of San Juan.

Sus animadores Finito, Alexandra Pomales, Andrea Rivera y Danilo Beauchamp ( Suministrada ) Presentado por PUBLICIDAD La Bóveda de TeleOnce arranca con una nueva temporada, que llega con nuevas competencias, más premios, mucha comedia, desde un remodelado e innovador estudio ubicado en las instalaciones del Centro de Bellas Artes de Guaynabo. Esta nueva edición del programa de juegos, que ya cumple dos años, seguirá ofreciendo la mejor cartelera de entretenimiento, juegos y diversión para toda la Isla, a partir del estreno de su nueva temporada, pautada para el lunes, 8 de abril “Estamos muy entusiasmados con todo lo nuevo que traemos a la audiencia puertorriqueña y seguimos trabajando duro como agradecimiento al público que nos ha convertido en su programa favorito de las noches. También le debemos esto a nuestro talento, quienes han formado una química maravillosa y se han ganado el cariño del pueblo puertorriqueño”, dijo mediante declaraciones escritas Josema Hernández, productor ejecutivo del programa. PUBLICIDAD Los animadores Finito, Andrea Rivera, Alexandra Pomales y Danilo Beauchamp prometen continuar ofreciendo cada noche el mejor programa de juegos de la pantalla chica en la Isla, siendo los más destacados, ‘El Gallinero’, ‘Embárralo’, ‘Pirámide’, ‘Pasteligencia’, y ‘Panda Adivina’, entre muchos otros. Otros de los grandes favoritos de ‘La Bóveda de TeleOnce’ desde su estreno han sido ‘Trenes que correr’, ‘Bombas Judokas’, ‘El Gallinero”, ‘BolyCash’,y ‘Memory’’. ‘TeleBingo’ es otro de los segmentos más esperados, donde el público tiene la oportunidad de ganar dinero y premios. “Estamos listos para sumar más juegos y diversión a nuestra acostumbrada cartelera y el público cada vez tendrá muchas más oportunidades para ganar, así que tienen que estar pendientes”, manifestó Hernández. La Bóveda de TeleOnce se transmite de lunes a viernes a las 8:00 pm.