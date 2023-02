Angelique Burgos mejor conocida como “La Burbu” se sinceró y reveló las restricciones que le impusieron en su programa “Burbu Nite” que se transmite por Wapa.

En una entrevista con el influencer Chente Ydrach, La Burbu reveló que le prohibieron decir la palabra “perra” al aire.

Según comentó, esto sucedidió luego de que se suscitara una controversia con la cantante dominicana Tokischa cuando las dos posaron en el piso como si fueran a comer en un plato para perros.

“Yo no podía decir perra ahora en Burbu Nite y en Pégate Al Mediodía lo decía todos los días...pero con lo de Tokischa...lo del plato y la mie%^@ y el vacilón ese como hubo una campaña negativa pues no me quería dejar que yo dijera perra porque se ofedieran y yo mis nenas no se van a ofender si ellas saben con la connotación que yo lo digo. Yo no lo digo que eres una perra sucia, asquerosa, sarnosa...eres una perra que bella. Esa es nuestra jerna, ellas la entienden, pasa que hay dos o tres que lo sacan de contexto”, dijo que en el vídeo que se transmite a través de las redes sociales.

En la entrevista dijo que reanudará la segunda temporada del programa entre abril y mayo de este año.