Los recientes señalamientos por actos de corrupción contra los alcaldes de Cataño y Guaynabo afectaron las rutas proyectadas para la décimo tercera edición de la caminata “Da vida”, que realiza el comediante Raymond Arrieta a beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico en el Centro Médico en Río Piedras.

Originalmente la caminata terminaría en el viernes 17 de diciembre en el pueblo de Cataño, pero una vez se dio la renuncia del ahora exalcalde Félix “Caño” Delgado por mal manejo de fondos públicos, la producción decidió cambiar el punto de llegada. Luego se anunció que la llegada sería en el Paseo Tablado en Guaynabo, lo que, igualmente, se canceló a partir de del arresto por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) al alcalde Ángel Pérez por presuntos actos de conspiración, extorsión y soborno.

“Dan ganas de reír, pero está brutal”, reaccionó Raymond Arrieta. “Qué bueno que los cojan, pero ya el pueblo está cansado, y lo malo de esto es que el que hace bien las cosas, uno no confía tampoco. Está la desconfianza de la gente. Hay mucha corrupción, descaradamente”.

Se espera que mañana, viernes, se anuncie el nuevo punto de llegada de la caminata, que comenzará el próximo lunes desde Caguas.

Esta será la primera vez en trece años que la actividad benéfica se realiza en esta temporada navideña, pero fue así debido al despunte de casos de COVID-19 que se dio en el inicio del verano, cuando tradicionalmente se llevaba a cabo.

“Tuvimos que hacerlo ahora o hacerlo ahora. No había break, así que llegó el momento, y esperamos que sean cinco días bonitos, así nos caiga un aguacero encima. Tenemos que lograrlo para que ese dinero no se pierda, porque teníamos los auspicios y ese dinero hay que usarlo”, indicó el artista.

Odette M. Negrón Aponte, directora operacional del Hospital Oncológico, informó que el dinero que se recaude se continuará utilizando para la compra de medicamentos y tratamientos para los pacientes. Igualmente usarán una parte de los recaudos para cubrir las recientes inversiones realizadas en equipos de PET Scan (Tomografía por Emisión de Positrones) y MRI (resonancia magnética).

Otro cambio de esta edición es que el presentador de televisión podrá llegar cada noche a su casa a dormir y al día siguiente llegar al punto de salida y continuar. El martes 14 de diciembre, inclusive, hará la ruta desde el Balneario de Isla Verde en Carolina, terminará en el Parque Luis Muñoz Marín en San Juan y en la noche estará en el programa “Raymond y sus amigos” (Telemundo).

Para este año, indicó, realizó un entrenamiento distinto basado en la nueva practica del “fit boxing”.

“Como me aburro con los entrenamientos, pues lo que hice fue que me metí a hacer fit boxing, que es una mezcla de boxeo, cardio, cross fit y pesas libres. Son 45 minutos, 500 calorías quemas en 45 minutos y es a palo limpio, así que llevo un año y un mes en ese entrenamiento y me encanta”, compartió Arrieta poco antes de iniciar hoy la transmisión de “Día a día”.

“Da vida” terminará en la edición 15

Raymond Arrieta se prometió a sí mismo y a quienes trabajan con él en torno a esta iniciativa que caminará por los próximos dos años hasta completar 15 caminatas y parará de forma definitiva.

“Voy a parar en la 15. Voy a hacer dos más”, afirmó. Para entonces tendrá 56 años.

Valoró la buena condición física que esta actividad le ha exigido tener por los pasados 13 años, pero más que eso agradeció el acercamiento que ha tenido a la causa, a los pacientes y a la gente en general.

“La gente me ha conocido bien y el cariño que le he cogido... Esto cambió mi vida bien duro y cuando se acabe lo voy a extranar. Yo sigo ayudando... Que le pueda dedicar tiempo al hospital y hacer trabajo voluntario, eso me gustaría”, manifestó.

Esta edición incluirá los pueblos de Caguas, Carolina, San Juan, Hatillo, Arecibo, Trujillo Alto y falta por anunciar el último.

Las aportaciones para la caminata se pueden hacer comprando las camisas y gorras oficiales en las tiendas Me Salvé; donando a la cuenta en First Bank #8852002709, vía ATH Móvil al 787-504-4454 y a través del portal ligacancerpr.org.

A partir del lunes 13 de diciembre y hasta el día 20 habrá un banco de teléfones, entre 1:00 y 4:00 p.m., para igualmente hacer los donativos. El número es 787-641-2226.