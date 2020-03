El manejador del personaje ”La Comay”, Kobbo Santarrosa, informó esta mañana que el programa no se transmitirá “hasta nuevo aviso”, pues aún con las previsiones tomadas por la cadena SBS luego que un empleado resultó positivo a coronavirus “no nos sentimos seguros”.

”Lamentable e irresponsablemente, un recurso (talento) de Mega TV viajó recientemente a la República Dominicana y a su regreso, estuvo laborando en la emisora padeciendo los síntomas relacionados al Covid-19, sin tomar las previsiones correspondientes”, establece el documento publicado en la cuenta del programa “La Comay” en Facebook.

Ante esto, la cadena cerró las instalaciones temporeramente para la desinfección de las áreas de trabajo y se les tomó la prueba a parte de los empleados.

”Aunque gracias a Dios todo mi equipo de trabajo y este servidor salimos negativos a la prueba, así como todos los demás que aceptaron hacérsela, he tomado la decisión de que no regresemos a las oficinas ni al estudio, y por ende, no presentaremos el programa de ´La Comay´ hasta nuevo aviso”, indicó el titiritero.

”A pesar de las previsiones tomadas, no nos sentimos seguros... La salud y la vida no tienen precio, van muy por encima y pirmero que cualquier consideración económica o de rating”, puntualizó.

Los empleados bajo Santarrosa continuará cobrando mientras dure la emergencia.