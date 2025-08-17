Tras varios jalones de orejas, los concursantes de “Objetivo Fama” comenzaron a mostrar su evolución como artistas en la tercera presentación del “reality” en el Bellas Artes de Caguas.

Los 20 finalistas llegaron al recinto criollo para seguir en la aventura para ser la próxima estrella de la música, donde le rindieron homenaje a la megaestrella boricua Bad Bunny con su éxito “Baile Inolvidable”.

Pero esa apertura fue solo una probada para una velada musical donde la mayoría de los concursantes lucieron más seguros en la tarima, tomando en cuenta los consejos, y hasta regaños, recibidos en la Casa Estudio tras las presentaciones atropelladas de la pasada semana. No obstante, algunos otros concursantes no corrieron con la misma suerte, por lo que los llevó a encontrarse en la cuerda floja.

A continuación, Primera Hora te comparte algunos de los momentos más sobresalientes de la noche:

Vicky y Dionicio encienden la tarima

Vicky Carbonell y Dionicio Matos conquistaron los corazones del público en el Centro de Bellas Artes de Caguas con la primera presentación de la tercera gala de “Objetivo Fama” de Telemundo Puerto Rico.

La puertorriqueña y el venezolano continúan encendiendo la competencia tras una seductora interpretación de “Escondidos”, tema popularizado por la “Mujer de Fuego”, Olga Tañón, y Christian Castro. Ambos concursantes lucieron muy afectivos, al tiempo se mantuvieron enfocados en ofrecer una electrizante dueto.

Vicky y Dionicio volvieron a conquistar la tarima en la competencia musical. ( Suministrada/Karla de León Colón )

“Para una apertura de una gala, yo creo que mejor no pudo estar”, sostuvo el productor Roberto Sueiro, en su evaluación, donde le tiró la pulla al dúo sobre su junte desde la Casa-Estudio. “¡Hay amor en el aire!“, manifestó el también abogado, no sin terminar su crítica con el primer ”¡soberbio!" de la noche.

Santiago tuvo otra noche difícil

Aunque logró salir ileso de la primera eliminación, el cantante Santiago tuvo otra difícil noche tras recibir críticas sobre la afinación y dicción en su interpretación con Kevin del tema “Tan enamorados” de CNCO.

Kevin y Santiago interpretaron "Tan enamorados" de CNCO en la tercera gala de "Objetivo Fama". ( Suministrada/Wilfred Omar )

“Santi, me encanta ese flow, tu voz es única, pero no sé si están en los nervios, faltó un poco de energía”, expresó la cantante Cristina Eustace al venezolano, quien se encuentra en la zona de peligro por segunda semana consecutiva.

Andrea y Emmanuel se botan

Los concursantes Andrea y Emmanuel sorprendieron anoche con su dinámica presentación de “Colgando en tus manos” de Carlos Baute y Marta Sánchez, donde ambos demostraron tener control sobre sus voces y presencia escénica.

Andrea y Emmanuel celebran recibir un "soberbio" por su intepretación de "Colgado en tus manos" de Carlos Baute y Marta Sánchez. ( Suministrada/Karla de León Col )

“Andrea, te viste más suelta sobre el escenario. Una profesional consumada. Emmanuel, es lo mejor que has cantado. Diste las notas”, indicó Sueiro, quien le concedió el segundo “¡soberbio!" de la noche.

Eustace, por su parte, le indicó a Emmanuel que Andrea “sacó lo que tenías que sacar”, mientras que le dijo a la boricua que su voz es “crispy”, brilla. “¡Perrísimo!“, sostuvo.

Aunque Ana Isabelle indicó que esta puesta en escena fue un “dúo para la historia”, esta aseguró que “la energía no la sentí como me hubiera encantado”.

Genoveva dice adiós

Estas nuevas nominaciones se producen a una hora que Genoveva Fraticelli se convirtera en la primera finalista en ser eliminada de “Objetivo Fama”.

Genoveva fue la primera concursante en salir de la competencia musical. ( Suministrada/Karla de León Col )

Fraticelli sale de la competencia luego de brillar al interpretar el primer trío de la competencia junto a Taishmara y Noelyz con la canción “Cómo te va, mi amor” de Pandora, donde llegó a recibir una buena evaluación, tras lograr tener mejor control sobre su voz.

Las presentadoras Gil López y Jimena Gallego destacaron al inicio de la tercera gala que se llegaron a recibir más de 500,000 votos.

Se encuentran en la cuerda floja

Félix y Santiago se convirtieron anoche en los concursantes en quedar en la cuerda floja para la tercera gala de “Objetivo Fama”

Kevin, quien también cayó en la zona de peligro, se logró salvar con el voto inmediato del público.

Kevin y Santiago esperan el voto del público para permanecer en la competencia musical. ( Suministrada/Karla de León Colón )

Santiago, quien llegó a ser salvado de la primera eliminación del “reality” de Telemundo Puerto Rico con el 53% de los votos, cae por segunda ocasión en la cuerda floja.

Por otro lado, la cantante Vicky Carbonell, tras su electrizante interpretación junto a Dionicio Matos, fue la concursante quien recibió la inmunidad de la noche.