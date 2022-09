El lunes 12 de septiembre se realizó la entrega número 74 de los Premios Emmy, el prestigioso galardón que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión a las producciones televisivas que se hacen en los Estados Unidos, pero que se ven en todo el mundo. En la gala, llevada a cabo en Los Ángeles, hubo series ganadoras y otras que se quedaron con las ganas de conseguir el reconocimiento, pero se dio un caso singular con una de las realizaciones que, contando la última entrega y las anteriores, tuvo un total de 46 nominaciones y no se llevó ni un solo premio.

La serie que tiene en su haber este verdadero récord más que negativo es Better Call Saul, la realización protagonizada por Bob Odenkirk que, en contradicción con su estéril cosecha de Premios Emmy, es una de las ficciones más aclamadas por el público en los Estados Unidos y en el resto del mundo.

La historia, cuyo protagonista es Saul Goodman, un abogado penalista de gran astucia y moral un tanto laxa, llegó a la gala de los Emmy 2022 con tres nominaciones: una como mejor serie dramática, otra para su actor protagonista y otra para su contraparte femenina, Rhea Seehorn. Pero, al finalizar la ceremonia, la realización y sus intérpretes principales se quedaron con las manos vacías. Aunque esta no fue la primera vez.

Better Call Saul, una creación de Vince Gilligan y Peter Gould, se lanzó por primera vez al aire en la señal AMC en el año 2015. Desde entonces, la ficción se extendió durante seis temporadas y en total, contando las tres de ayer, recibió nada menos que 46 nominaciones para los premios Emmy. Y no obtuvo ninguno.

“46 veces la dama de honor, nunca la novia”

Por supuesto, los seguidores de la ficción manifestaron su disgusto en las redes sociales por lo que consideraron una verdadera injusticia contra la historia del letrado y resaltaron lo absurdo de que una serie de semejante calidad y prestigio no haya recibido ninguna de las tan preciadas estatuillas doradas.

“Better Call Saul fue nominada a 46 premios Emmy. Cuarenta. Seis. Y nunca ganó. Ni uno. ¿Qué otras precuelas son así de buenas, una obra maestra que casi supera a la original? Es la mejor precuela de todos los tiempos. ¡Qué broma tan enfermiza!”, escribió indignado en Twitter el actor y director Stephen Ford.

Él mensaje de Ford hace referencia a que Better Call Saul es la precuela de otra popular y prestigiosa serie, también creada por Gilligan y lanzada en AMC, llamada Breaking Bad. De hecho, en esta ficción, Saul Goodman era el abogado del protagonista, el profesor de química devenido en narcotraficante, Walter White, interpretado por Bryan Cranston.

Pero, más allá de que son muchos los televidentes que aseguran que Better Call Saul superó en calidad y brillo a Breaking Bad, esta última producción ganó, en sus cinco temporadas, la interesante cantidad de 16 premios Emmy.

“46 veces la dama de honor, nunca la novia. Los Emmy 2022 confirman la fantástica estupidez de los jueces del premio y anotan en la historia de la televisión a Better Call Saul como el programa más grandioso sin victorias en este pedazo de basura de plástico. ¡Felicitaciones a todos los involucrados!”, escribió el tuitero Fabiopao, también manifestando su visible bronca por la falta de premios de la realización, que el lunes fue superada en la sección Mejor Serie Dramática por Succession.

Sin embargo, no todo está perdido para la ficción del abogado penalista, ya que, en la entrega número 75 de los premios Emmy, todavía pueden ingresar a competir la última tanda de capítulos de Better Call Saul. De modo que, si los miembros de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión revierten sus decisiones de no premiar a la serie en todos estos años, es posible que la precuela de Breaking Bad rompa su indecoroso invicto en 2023.