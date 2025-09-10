LOS ÁNGELES. No hay muchas franquicias que hayan alimentado la fascinación atemporal de la sociedad por las posibilidades ilimitadas de un futuro utópico como “Star Trek”.

El año que viene, la extensa franquicia añadirá más programas, sets de Lego e incluso una carroza en el desfile Rose Parade, en una celebración de su60.º aniversario que se extenderá todo un año.

La franquicia anunció el lunes, conocido como el Día de Star Trek, su 59.º aniversario con una amplia programación de celebraciones “centradas en los fans”. Los proyectos son la primera tanda, según anunció Paramount.

“El 60.º aniversario celebra el ‘Espacio para todos’, extendiendo una invitación abierta para celebrar el futuro al que aspira Star Trek: un futuro de ESPERANZA, un futuro de EXPLORACIÓN y un futuro en el que nos enfrentamos al reto de SER VALIENTES”, se lee en el comunicado.

La franquicia de ciencia ficción comenzó con la serie de televisión creada por Gene Roddenberry que se estrenó en 1966 y desde entonces se ha convertido en un fenómeno cultural multimillonario.

Hoy en día, los fans, conocidos como Trekkies, han disfrutado de innumerables películas, series derivadas y videojuegos basados en la serie original.

Ambientada en la Vía Láctea unos doscientos años en el futuro, la serie seguía a la tripulación de la nave espacial USS Enterprise. Su viaje les llevó a “llegar audazmente a donde ningún hombre ha llegado antes”, como decía William Shatner, que interpretaba al capitán James T. Kirk, al comienzo de cada episodio.

La celebración comienza en el Desfile de las Rosas

La celebración, que durará todo un año, comenzará el día de Año Nuevo con una carroza en el Desfile de las Rosas de California. La carroza “reflejará los valores de la esperanza, la inclusión, la exploración y la unidad”, escribieron los representantes de la franquicia en un comunicado.

La carroza también presentará la nueva serie “Star Trek: Starfleet Academy”, que se estrenará a principios de 2026 en Paramount+. La serie se centrará en un grupo de jóvenes cadetes que se enfrentan a las responsabilidades de convertirse en oficiales de la Flota Estelar, al tiempo que lidian con nuevas amistades, intereses amorosos y enemigos.

Paramount ofreció un primer avance de la serie, protagonizada por los actores Holly Hunter y Paul Giamatti, durante un evento de la Comic-Con a finales de julio.

La franquicia también anunció “Star Trek: Scouts”, una nueva serie original animada que se estrenará en YouTube. Creada por Nickelodeon Digital Studio en asociación con CBS Studio, la serie es la primera extensión preescolar de la franquicia. Sigue a tres amigos de 8 años mientras se entrenan para convertirse en futuros exploradores de la Flota Estelar.

Los dos primeros episodios de la serie de 20 episodios se estrenaron el lunes, y el resto se emitirá a lo largo del próximo año.

El lunes también se estrenó el primer episodio de un nuevo podcast con guion, “Star Trek: Khan”. Los nuevos episodios se emitirán semanalmente y narrarán el descenso de Khan hasta convertirse en el icónico villano presentado en un episodio de “Star Trek” de 1967 y en el némesis de la tripulación del Enterprise en la película de 1982 “Star Trek II: La ira de Khan”.

Nuevas colaboraciones

Tras el éxito duradero de las colaboraciones de Lego con franquicias similares como “Star Wars”, la empresa se asociará por primera vez con Paramount para dar vida a “Star Trek”.

La franquicia y la empresa Lego “comparten valores sólidos como la imaginación, la exploración y la construcción de un futuro mejor, lo que la convierte en una colaboración ideal para los fans de todas las edades”, según el comunicado.

A finales de febrero zarpará un crucero “Star Trek” “lleno de experiencias únicas en la vida para celebrar el 60.º aniversario de la franquicia”, según el comunicado. Varios actores de “Star Trek”, entre ellos Shatner y Walter Koenig, se unirán al viaje.