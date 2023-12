Contundentes palabras manifestó Maripily Rivera en un video que compartió en las redes sociales para, además, agradecer el respaldo del público tras confirmarse su participación en La Casa de los Famosos 4.

La modelo y empresaria puertorriqueña dijo que se siente “en las nubes” por el amplio apoyo que ha recibido.

“Estoy emocionada, me siento en las nubes, me siento que tengo un compromiso grande con ustedes”, expresó Rivera.

La querendona de 46 años aseguró que en la casa el público verá a la verdadera María del Pilar, que es su nombre de pila.

“La gente conoce a Maripily el personaje, pero no conocen a María del Pilar, la otra cara de no personaje, la real, la madre, la que le gusta limpiar, la otra persona que no muchos conocen”, afirmó.

PUBLICIDAD

Su participación en el reality show fue confirmada por Telemundo el martes. La cadena transmitirá el concurso a partir del 23 de enero de 2024.

Además de Maripily, Telemundo anunció otros tres concursantes que buscarán el gran premio de $200,000: Gregorio Pernía (“El Titi”), Thalí García y Lupillo Rivera.

Faltan por conocer las otras 19 celebridades.