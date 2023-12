Maripily está en Nueva York donde anunciará un nuevo paso en su carrera televisiva y su retiro al concluir la misma. La reina de las portadas dejó a su más reciente adquisición masculina y se dice que ahora la ronda un egresado de “Enamorándonos”. Ya veremos, pues en los realities los noviazgos no duran y los de ella menos.

Se cumple vaticinio

Comenzó a confirmarse lo que dije de Miss Universe y que algunos me tiraron. Ujum. Panamá deja Miss Universe. La franquicia no la quieren y alegan que la integración de casadas, trans, sin restricciones de edad y gordas mata la realidad de la belleza que era el objetivo primario. Inclusive ellos alegan que el certamen en El Salvador fue un desastre y que el jurado no tuvo mucho que ver con la selección final, sino la dueña. Así que nos faltan los cambios de Puerto Rico y Venezuela, y ya verán, confirmo mi información de cambios… ¡Que pase el próximo!

Tremenda combinación

El viernes fue la actividad de los peloteros “La Mákina” Berrios y Vladimir Guerrero Jr. Entre los invitados estaban los estelares Javi Báez, Carlos Beltrán y su esposa, Sie7e -que está soltero-, el empresario Eric Duars, Maripily, el publicista Waldo Díaz, Karla Guilfú, Nicole Chacón y Katiria Soto, entre otros.

Hubo subastas de artículos de peloteros y levantaron mucho dinero para rehabilitar parques y ayudar a la Selección de Softball Femenino. Así que el dinero recaudado se queda aquí. Muy bien, tremendo batazo. ¡Ah!, y me enteré que del nuevo año en adelante la empresa Duars tendrá la división de Duars Sports, o sea, manejará artistas y deportistas. Tremenda combinación. Todo súper dúper.

Emilio respalda a Puerto Rico

El tercer evento de San Juan Moda en Miami fue un éxito total. No tan solo por los trajes y los diseñadores, sino por la gente importante que participó.

Mi querido amigo Emilio Estefan le dio un súper espaldarazo al evento, tanto con los comentarios que hizo, así como las felicitaciones a los organizadores.

Entre los invitados estaban Lili Estefan, la actriz Geraldine Bazán, la empresaria Bárbara Serrano y el comunicador Jorge Bernard, entre otros. El desfile de Natalie Kriado fue un evento muy concurrido.

San Juan Moda cierra este año con el desfile de la diseñadora Lisa Thon el próximo jueves, en San Juan. Ya veremos qué nos trae Lisa.

Tele Once

Manny Santiago, el director de producción de TeleOnce, se retiró después de haber hecho un gran trabajo durante más de 25 años en el canal. Así que veremos a ver quién lo sustituye, pues la silla con tantos productores es bien caliente.

Y hablando de TeleOnce, tienen que corregir el audio del programa de la mañana, pues hay un delay grave.

¡Ah! y me dicen que podría haber mudanza, pues en las facilidades de Guaynabo no caben y los ejecutivos de Wapa dan vueltas por dichas oficinas, donde tiene la radioemisoras y algunos servicios administrativos, y eso pone nervioso a los de TeleOnce.

¡Ah!, y un analista está caliente ya que tiene un romance con una ejecutiva de gobierno y dicen que por eso habla bellezas de su trabajo. Él es casado. ¿Chilla a la vista? Es uno de los analistas más conocidos y criticones del país.

Y mira... Hello, gracias.